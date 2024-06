Le public casablancais sous le charme de Mario Biondi

Le chanteur et compositeur italien de soul et de jazz s’est produit dans la capitale économique

05/06/2024

Le public casablancais était récemment sous le charme de Mario Biondi. Le célèbre chanteur et compositeur italien a donné un concert exceptionnel et très relevé en plein air, dans le magnifique cadre adjacent au Théâtre Italia à Casablanca.



Accompagné par The Italian jazz players, le chanteur à la voix chaude, profonde et sensuelle a séduit un public nombreux et impressionné par la qualité de la prestation, la prestance et le talent de cet immense artiste.



Organisée par l’Association culturelle Dante Alighieri Casablanca en partenariat avec le Consulat général d’Italie de Casablanca, cette soirée de haut niveau a été digne de celui que l’on considère comme l’un des plus grands chanteurs et compositeurs italiens de Soul et de Jazz.



Célèbre en Italie et à l’étranger, l’Italien dont le timbre vocal rappelle des figures importantes américaines de la musique soul et de rhythm and blues, Barry White, Isaac Hayes ou encore de Teddy Pendergrass, a enflammé la scène dès les premières notes. Ses titres et ses sonorités inspirés ont entrainé le public dans une ambiance joyeuse, conviviale et enthousiaste tout au long de la soirée.



«Mario Bioni donne vie à une musique soul passionnante et chaleureuse», comme l’a décrit la présidente de la Dante Alighieri Casablanca, Marina Sganga Menjour dans une brève présentation du chanteur.



Grande admiratrice du crooner originaire de Catane, ville entretenant une relation particulière avec la musique italienne, la nouvelle vice-consule italienne, Maria Grazia Duminuco, a un peu plutôt exprimé sa joie d’accueillir Mario Bioni pour la première fois au Maroc, avant de saluer le public venu nombreux assister à ce concert haut en couleur.



Issu d’une famille d’artistes - un grand-père artiste peintre, une grand-mère chanteuse au Théâtre et un père chanteur populaire en Sicile – il était naturel que celui qui devient des années plus tard le phénomène italien de Soul et de jazz se lance très tôt dans la musique.



A seulement 12 ans, et sans grande surprise, Mario Biondi bravait déjà le regard curieux et l’oreille attentive du public. Il s’est ensuite distingué dans un club réputé de Taormina et a été invité à chanter aux côtés de grands noms de la scène italienne et internationale de l’époque.



Marina Sganga Menjour a rappelé qu’«il a abordé très jeune le monde de la musique en chantant dans des chorales de jeunes et dans la chorale de l’Eglise. Au fil du temps, ses talents musicaux l’ont amené à collaborer avec des compositeurs renommés comme Ray Charles et à accompagner des chanteurs italiens de l’époque lors de leurs tournées de concert».



En 2006, il connait le succès avec son premier album intitulé «Handful of soul», fruit d’une collaboration avec The High Five Quintet, qui lui vaudra deux disques de platine en quelques mois seulement.



Sa carrière, dès lors bien tracée, l’a conduit à chanter en duo avec de grands chanteurs italiens. «Une carrière réussie qui continue de se consolider de plus en plus avec d’autres albums», a noté la présidente de l’Association Dante Alighieri-Casablanca, parmi lesquels «If» (2010), «Sun» (2013) et «Best of soul» (2016)», et plus récemment «Romantic» (2022) et «Crooning Undercover» (2023).



Alain Bouity