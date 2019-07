Le projet “bouquet bleu” remporte le 1er Hackathon du développement humain

Trois projets ont remporté le 1er Hackathon du développement humain, au niveau de la région de Marrakech-Safi, une compétition d'idées de projets organisée à l’échelle nationale par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Ainsi, le projet "Le bouquet bleu", dédié à l’assistance des enfants autistes, a décroché la première place, alors que la deuxième est revenue au projet "Parego", une application destinée aux enfants atteints du diabète, relève un communiqué de la wilaya de la région, ajoutant que la 3ème position a été remportée par le projet "Mon espace" qui vise la création d’un espace éducatif mobile en faveur des enfants.

Ce 1er Hackathon de la petite enfance, organisé par l’INDH du 9 juillet au 8 août prochain dans les 12 régions du Royaume sous le thème "Développer la petite enfance, un engagement envers l’avenir", vise à mobiliser les jeunes dans un esprit d’entrepreneuriat social et à faire émerger des idées de projets innovants qui répondent à des problématiques locales en relation avec la petite enfance.

L’annonce des trois vainqueurs au niveau de la région de Marrakech-Safi constitue la première étape de ce concours qui se tient en amont des Assises nationales du développement humain prévues les 18 et 19 septembre prochain à Skhirate.

L’équipe classée première de cette étape régionale du Hackathon, qui a connu la participation de 50 jeunes (36 garçons et 14 filles) issus des différentes provinces relevant de la région de Marrakech-Safi, se qualifie pour la finale nationale qui se déroulera en marge de ces Assises.

Lors de ce 1er Hackathon, les participants ont travaillé en groupe pour élaborer des idées de projets en relation avec la petite enfance, à travers cinq sous-thèmes qui ont été retenus : "La santé maternelle et infantile", "La nutrition", "L’enseignement préscolaire", "La stimulation précoce" et "L’éducation familiale".