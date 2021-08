Le programme de formation “WiSci girls STEAM camp ” à distance du 9 au 20 août

05/08/2021

Le programme de formation WiSci girls STEAM camp, plus connu sous le nom "WiSci Camp - Women in Science Camp", se tiendra du 09 au 20 août à distance, dans l'objectif de doter les élèves bénéficiaires des compétences et des connaissances nécessaires pour réussir des carrières scientifiques, ont indiqué lundi les initiateurs. Organisé par l’initiative Girl Up de la Fondation des Nations unies, le Département d’Etat des Etats-Unis, Millennium Challenge Corporation (MCC) et Caterpillar, en étroite collaboration avec le Département de l’éducation nationale marocain, l’ambassade des États-Unis à Rabat et les agences Millennium Challenge Account (MCA) du Maroc et de la Côte d’Ivoire, cet évènement sera une occasion pour une centaine de lycéennes du Maroc, de la Côte d’Ivoire et des EtatsUnis pour se familiariser avec les STEAM (sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques) et de bénéficier de séances de mentorat animées par des dirigeants des organisations partenaires, ont précisé les organisateurs dans un communiqué. Issues pour la plupart des établissements de l’enseignement secondaire qualifiant, bénéficiaires du projet "Education secondaire" relevant du programme de coopération "Compact II" financé par MCC, et âgées de 15 à 18 ans, les lycéennes marocaines, au même titre que leurs consœurs ivoiriennes et américaines, prendront part ainsi à un programme de formation intensif en STEAM, ponctué par l’organisation de plusieurs ateliers pratiques (coding, biologie, cartographie et imagerie satellitaire, information géo-spatiale, etc.) animés par des experts nationaux et internationaux mobilisés par les organisations partenaires, telles que Intel, TE Connectivity et Caterpillar, selon la même source. Ce programme de formation a également pour buts de développer le potentiel de leadership des élèves bénéficiaires, leur permettre d’explorer l'utilisation de la technologie à des fins bénéfiques et d’être au contact avec le monde professionnel et de promouvoir la communication et la compréhension interculturelles, fait savoir le communiqué. "En raison des répercussions de la pandémie de Covid-19, le WiSci Camp de cette année se tiendra de manière virtuelle grâce aux moyens mis à la disposition des élèves participantes, à savoir les tablettes offertes par TE Connectivity, les trousses d’outils et le matériel fournis par Intel et la connectivité Internet assurée par les agences MCA du Maroc et de la Côte d’Ivoire", lit-on au communiqué. Le WiSci Camp est le fruit d’un partenariat public-privé entre des acteurs de premier rang en vue de réduire l’écart qui perdure entre les deux genres en matière de STEAM. Depuis 2015, plus de 800 filles de 20 pays ont été formées avec succès dans le cadre des WiSci Camps, organisés en Géorgie, Estonie, Namibie, Malawi, Pérou et Rwanda, d'après la même source.