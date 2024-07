Le programme culturel "Nostalgia, les émotions d'antan" fait escale à la Kasbah d’Agadir Oufella

26/07/2024

La deuxième édition du programme culturel "Nostalgia, les émotions d'antan" a fait escale mercredi soir, à la Kasbah d’Agadir Oufella.



Cette manifestation qui s’est déroulée en présence notamment du chef du gouvernement, président du Conseil communal d'Agadir, Aziz Akhannouch et du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a été marquée par une représentation théâtrale et artistique rétrospective mettant en avant les civilisations passées ayant investi le site archéologique de la Kasbah d’Agadir Oufella.



Il s’agit d’une fresque historique retraçant les étapes majeures qui ont jalonné l’histoire de la Kasbah d’Agadir Oufella et de la région de Souss-Massa en général.



Le récit débute avec l’occupation portugaise et la fondation du comptoir de pêche de João Lopes de Sequeira, suivi de la résistance farouche des habitants de la région et de l’attaque du comptoir, ainsi que de sa vente ultérieure au roi portugais Dom Manuel.

La construction de la Kasbah sous les Saadiens et son développement sous les Alaouites jusqu’à aujourd’hui, sont ensuite explorés.



Le récit évoque également la dimension spirituelle du lieu, notamment à travers la figure de Lalla Yamina et d’Abdellah Agnaou, dont les mausolées se trouvent à Agadir Oufella.



Dans une déclaration à la MAP, M. Bensaid a indiqué que cette manifestation qui se poursuivra jusqu'au 28 courant, vise à mettre en lumière les différentes époques historiques de la Kasbah d’Agadir Oufella et ce avec la participation de plusieurs artistes issus de la région de Souss-Massa, notant que le programme "Nostalgia, les émotions d'antan" ambitionne de contribuer au rayonnement des différents sites historiques et archéologiques à travers le Royaume.



De son côté, le metteur en scène des spectacles "Nostalgia, les émotions d’antan", Amine Nassour, a souligné que la Kasbah d’Agadir Oufella qui constitue un pont entre le passé et le présent, est la sixième étape de cette manifestation culturelle, notant que ce spectacle retrace les étapes majeures qui ont marqué l’histoire de ce site archéologique.



L’idée derrière la manifestation "Nostalgia, les émotions d'antan", initiée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, est la réhabilitation de la mémoire des sites archéologiques du Maroc, à travers une mise en scène qui évoque avec précision les différentes civilisations ayant investi ces lieux, dans le but de rapprocher les citoyens et les visiteurs étrangers de l'histoire archéologique du Royaume.



Ce programme qui vise à mettre en lumière, de manière innovante, plusieurs sites historiques et archéologiques, avait déjà fait escale dans plusieurs sites à Rabat, Marrakech, Chefchaouen, Casablanca et Tanger.