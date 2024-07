Le programme Nafida 2 dépasse le cap des 100.000 bénéficiaires

02/07/2024

Trois ans après son lancement en juin 2021 par la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres Sociales de l’éducation-formation, le programme Nafida 2 a franchi une étape significative en dépassant les 100.000 bénéficiaires.



Ce programme, déployé dans le cadre de la mise en œuvre du plan décennal de la Fondation 2018-2028 présenté devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste, vise à renforcer l’accès aux technologies de l’information et de la communication au profit des familles de l’enseignement.



Le programme Nafida 2 accorde une subvention de 2.000 dirhams, octroyée soit après l’achat d’un ordinateur, soit sous forme de réduction appliquée au moment de l’achat chez l’un des distributeurs d’équipements informatiques partenaires de la Fondation. À ce jour, un total de 103,269 personnes ont bénéficié de cette subvention, nécessitant un engagement financier de la Fondation de 225,3 millions de dirhams. Parmi ces bénéficiaires, plus de 95% ont opté pour un ordinateur portable, tandis que 5% ont choisi des ordinateurs de bureau.



En termes de répartition géographique, 15% des bénéficiaires sont basés dans la région de Casablanca-Settat, 14% à Fès-Meknès, et 12% à Rabat-Salé-Kénitra.



Le programme Nafida 2 propose également une réduction de 25% sur les tarifs publics appliqués à la connexion Internet de type 4G ou fibre optique ainsi que sur les abonnements au téléphone mobile. Environ 180.000 souscriptions ont été enregistrées, avec une valeur totale minimale de ces réductions estimée à plus de 9,5 millions de dirhams par mois. Plus de 40% des réductions concernent l’abonnement téléphonique, 32% l’Internet 4G, et 28% la fibre optique.



Il est à noter que l’accès au programme Nafida 2 reste ouvert et se fait exclusivement via une plateforme en ligne dédiée disponible sur le site web de la Fondation : http://fm6education.ma