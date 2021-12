Le programme Al Moutmir a accompagné 50.000 agriculteurs en 3 ans

L’initiative du groupe OCP vise à permettre aux agriculteurs d’accroître leur productivité et la qualité des productions

L'initiative Al Moutmir du groupe OCP a accompagné plus de 50.000 agriculteurs, depuis son lancement il y a trois ans, et réalisé plus de 58.000 analyses de sol, a indiqué le groupe. Elle a également mis en place plus de 17.593 plateformes de démonstration et généré plus de 35.000 formations et plus de 28.500 hectares dédiés au semis direct, a fait savoir le groupe dans un dossier de presse relatif au programme "Al Moutmir".



Partenaire historique de l'agriculture et des agriculteurs, le Groupe OCP confirme ainsi son soutien à la filière agricole et son écosystème via l’ancrage de son initiative Al Moutmir.

"Dans le cadre de la poursuite de son engagement auprès des agriculteurs marocains, le Groupe OCP demeure fortement engagé aux côtés de l’écosystème agricole en vue de soutenir la transformation du secteur au Maroc et plus largement en Afrique et à travers le monde", poursuit la même source.



A cet effet, rapporte la MAP, le Groupe à travers son initiative Al Moutmir a conçu et mis en œuvre il y a plus de 3 ans une offre multi-services basée sur la démarche scientifique pour assurer la durabilité de cette offre et sur le digital comme levier clé pour démultiplier l’impact et servir un maximum d’agriculteurs à travers le Royaume.



Dans une démarche partenariale avec le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, l’initiative OCP Al Moutmir, vise à permettre aux agriculteurs d’accroître leur productivité et la qualité des productions grâce à une bonne conduite technique des cultures et à l’adoption de la démarche scientifique basée sur une nutrition équilibrée des cultures.



L’initiative vise également, selon le même document, le renforcement des capacités et d’échange de l’information adaptée avec une forte inclusion des différents groupes socioéconomiques et particulièrement les femmes rurales et les jeunes, notant que le programme se décline en plusieurs dispositifs, à savoir le programme semis-direct qui se lance dans sa troisième campagne, les plateformes de démonstration, les séances de formation, reposant sur une approche innovante et qui s’appuie sur la digitalisation à travers notamment l’application @tmar.



L'innovation au service de l'agriculteur



Le Groupe OCP s’appuie sur une démarche innovante en vue d'offrir une multitude d’outils à l’agriculteur. En ce sens, l’application @tmar poursuit son élan deux ans après son lancement et continue d’accompagner de nombreux agriculteurs dans leurs activités agricoles, particulièrement lors de la crise sanitaire causée par le Covid-19.



Créée avec et pour les agriculteurs dans le cadre du programme Al Moutmir du Groupe OCP, cet outil 100% marocain a été conçu et développé dans sa globalité par une expertise technique nationale (agronomes, ingénieurs informaticiens et télécoms, architectes de solutions, designers d’applications...).



Accessible pour tous en un clic, cette application qui comprend les besoins et préoccupations réels des agriculteurs et notamment des petits, compte dès à présent 7 services opérationnels ("Mon NPK", "Suivre ma parcelle", "Stimulateur de rentabilité", "Météo", "Infos marché", "Docteur plantes", et "Service de financement") et a fidélisé depuis son lancement plus de 300.000 utilisateurs.



En 2021, le groupe OCP et le groupe Crédit Agricole du Maroc ont uni leurs forces pour un meilleur accès des agriculteurs aux solutions mobiles de financement en intégrant un nouveau service de financement "Imtiazat-e" du GCAM, désormais intégré au niveau de l’application mobile de conseil agricole "@tmar".



Les plateformes de démonstration, clé de voûte du programme



Depuis le lancement du programme Al Moutmir et en cumulé, ce sont plus de 17.593 plateformes de démonstration qui ont été mises en place dans différentes provinces du Royaume. Co-construites et réalisées en partenariat avec l’écosystème agricole et en particulier l’écosystème scientifique (INRA, IAV, ENA UM6P), ces plateformes sont installées dans les champs des agriculteurs volontaires et permettent de démontrer l’impact considérable de l’adoption des meilleures pratiques agricoles sur le rendement et la qualité des productions agricoles, le revenu généré et aussi sur la consommation raisonnée des fertilisants. Cette année, le groupe mise sur près de 7.400 nouvelles plateformes.



L'OCP capitalise également sur les remontées des plateformes de démonstration et facilite le partage de ces remontées avec l’écosystème, à travers une application digitale mise en place par l’équipe Al Moutmir. En effet, "Agritrial" permet aujourd’hui la digitalisation de la conduite agronomique des parcelles de démonstration et la remontée en temps réel d’informations fines sur l’évolution des plateformes (stades phrénologiques, couleurs, stress, taille, photos & vidéos des plantes...).



Et de préciser que ce gisement d’informations est mis à la disposition de l’écosystème scientifique, académique et économique et fait l’objet de symposiums annuels dans le cadre d'Al Moutmir Open Innovation Lab avec les différents acteurs de la filière.