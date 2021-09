Le professeur Hicham Maadan de Béni Mellal primé meilleur professeur et académicien de l'année 2021 en Inde

16/09/2021

Le professeur au Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation de la région de Béni Mellal-Khénifra, Hicham Maadan, s'est vu attribuer, récemment, le prix du meilleur professeur et académicien de l'année 2021 en Inde, un prix international décerné par la Fondation pour la recherche académique (UIJIR Academic Research Foundation).



Le chercheur marocain a été primé dans la catégorie "Innovation en mathématiques, recherche et didactique" pour son projet "L’innovation dans l’apprentissage et l’enseignement des maths" qui se veut une contribution renouvelée et motivante au service du développement des mathématiques et leur enseignement. Hicham Maadan a reçu ce prix en reconnaissance de ses contributions dans le domaine de l’enseignement, de la formation en mathématiques, de la didactique et de la recherche scientifique.



Depuis 2012, il travaille d’arrache-pied sur la pédagogie et les méthodes d’enseignement et la didactique des mathématiques pour la mise en place d’une ingénierie moderne pour la formation qui permet d’enchaîner les apprentissages des mathématiques à la réalité vécue des apprenants en adoptant des projets éducatifs qui ambitionnent d’attirer encore davantage l’intérêt des apprenants pour les filières des maths en les intégrant dans tous les aspects de la vie scolaire. Dans une déclaration à M24, M. Maadan s’est dit heureux de remporter ce prestigieux prix, relevant que son projet a été sélectionné parmi plusieurs autres et se veut une reconnaissance de l’efficacité du système scolaire marocain. Et d'ajouter qu’il s’agit d’un projet intégré adapté à tous les cycles de l’enseignement primaire, collégial et qualifiant, précisant que ce projet pédagogique intègre la méthodologie marocaine de l’enseignement et de méthodes renouvelées en vue de la promotion des mathématiques dans le milieu scolaire.



Cette consécration mondiale du professeur Hicham Maadan intervient après qu’il a été nominé pour des prix similaires au niveau national et international depuis 2017, et a représenté le Royaume en 2012 à l’Espace mathématique francophone (EMF) en Suisse et en France, ou en tant qu’ambassadeur du projet mondial des mathématiques encadré par l’Institut américain de mathématiques (American Institute of Mathematics. Agé de 32 ans, Hicham Maadan est un professeur de mathématiques au Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation de la région de Béni Mellal-Khénifra.



Il poursuit également ses études de doctorat à l'Université Sultan Moulay Slimane. La Fondation pour la recherche académique (UIJIR Academic Research Foundation) est une organisation affiliée au gouvernement indien. Elle a pour objectif de promouvoir et récompenser les meilleurs projets dans le domaine de la recherche scientifique interdisciplinaire et encourager les initiatives innovantes en matière didactique et de la pédagogie de l’enseignement au niveau international.