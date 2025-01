Le procureur spécial qui a instruit les procédures contre Trump quitte le ministère de la Justice

13/01/2025

Le procureur spécial qui a instruit les deux procédures fédérales contre Donald Trump, Jack Smith, a quitté le ministère de la Justice après avoir transmis son rapport, s'attirant dimanche les railleries du président élu américain.



"Le procureur spécial a terminé son travail et soumis son rapport final confidentiel le 7 janvier 2025, avant de quitter le département le 10 janvier", ont déclaré des responsables dans un document présenté samedi à la juge fédérale Aileen Cannon. Ils ont exhorté la juge à ne pas prolonger son ordonnance de la semaine dernière bloquant la publication du rapport final de Smith.



Le procureur spécial a recommandé et obtenu fin novembre l'arrêt des poursuites fédérales contre Donald Trump pour tentatives illégales d'inverser les résultats de l'élection de 2020, et pour rétention de documents classifiés après son départ de la Maison Blanche.



M. Trump, qui doit prendre ses fonctions le 20 janvier courant à la Maison Blanche, a suggéré dans une publication dans la nuit de samedi à dimanche sur sa plateforme Truth Social que Jack Smith, cible privilégiée de ses attaques, avait été "licencié" par le département de la Justice.



"Il est une honte pour lui-même, sa famille et son pays. Après avoir dépensé plus de 100 millions de dollars pour la chasse aux sorcières contre TRUMP, il a quitté la ville les mains vides !" a-t-il écrit.



Après consultations, le ministère de la Justice a conclu que sa politique depuis le scandale du Watergate en 1973, consistant à ne pas poursuivre un président en exercice, "s'applique à cette situation" inédite, avait-il expliqué.



Il a en revanche finalisé et transmis le 7 janvier son rapport confidentiel au ministre de la Justice sur son instruction de ces deux dossiers.

Le ministre compte rendre public le volume du rapport portant sur les accusations d'ingérence électorale en 2020 et le transmettre au Congrès.



Il a cependant indiqué qu'il ne publierait pas le volume portant sur la rétention de documents classifiés par Donald Trump dans sa propriété Mar-a-Lago après son départ de la Maison Blanche. Et ce, afin de ne pas "porter préjudice" à ses deux coprévenus qui restent poursuivis dans ce dossier, ses deux assistants personnels.



Ce tribunal a bloqué provisoirement la publication du rapport, à la demande des deux coprévenus de Donald Trump mais le ministère de la Justice a fait appel de cette décision.