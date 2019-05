Le prix des médicaments bientôt obligatoire dans les publicités TV aux USA

17/05/2019

Les Etats-Unis vont prochainement obliger les laboratoires pharmaceutiques à inscrire le prix de leurs médicaments à l'écran dans les publicités télévisées, une mesure de "transparence historique", s'est félicité mercredi le président Donald Trump.

La mesure s'inscrit dans une politique du gouvernement américain pour lutter contre la dérive des prix des médicaments, souvent plus élevés aux Etats-Unis que dans les pays frontaliers, le Canada et le Mexique.

Le prix devra être affiché à la fin des publicités, comme les effets secondaires qui sont déjà obligatoirement mentionnés. Aux Etats-Unis, les publicités pour médicaments font partie du quotidien à la télévision.

L'obligation, qui s'appliquera dans 60 jours, concerne les médicaments dont le prix est d'au moins 35 dollars pour un traitement normal ou par mois.

"Les patients américains ont le droit de connaître le prix des soins qu'ils reçoivent", a annoncé le secrétaire à la Santé, Alex Azar.

Les dix médicaments les plus vus à la télévision coûtent entre 488 et 16.938 dollars par mois, selon le gouvernement.

La moitié environ des Américains ont une assurance-santé avec une haute franchise (allant selon les cas à plus de 5.000 ou 6.000 dollars par an), ce qui signifie qu'ils doivent généralement payer le prix plein affiché, jusqu'à ce qu'ils aient dépensé le montant de leur franchise annuelle.

Ceux qui ont une meilleure couverture paient une fraction du prix catalogue. La situation peut varier énormément d'une personne à une autre.

"Grande annonce aujourd'hui: les sociétés pharmaceutiques doivent dévoiler leurs prix dans les publicités TV", a tweeté Donald Trump. "Si les sociétés pharmaceutiques ont honte de leurs prix, qu'ils les baissent!"