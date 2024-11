Le président sud-coréen se remet au golf pour plaire à Trump

22/11/2024

Le président de Corée du Sud Yoon Suk Yeol s'est remis au golf, après des années d'interruption, pour faire bonne impression lors de ses futures rencontres avec son homologue américain Donald Trump, a annoncé mercredi son bureau.



M. Yoon, un conservateur de 63 ans, n'a plus pratiqué le golf depuis près de dix ans mais a pris la décision de retourner sur le green après l'élection de M. Trump pour un second mandat, a indiqué le bureau présidentiel.



"Le président élu Trump a joué au golf toute sa vie et fait preuve d'excellentes compétences" dans ce sport, a déclaré un responsable de la présidence. "Pour que les conversations se déroulent sans heurts" avec son homologue, le gouvernement sud-coréen a décidé que le président Yoon "doit frapper la balle correctement", a-t-il ajouté.



Lors d'une conférence de presse la semaine dernière, M. Yoon avait prédit qu'il allait "bien s'entendre" avec M. Trump, faisant remarquer que tous deux étaient novices en politique (le dirigeant sud-coréen élu en 2022 est un ancien procureur).



Plusieurs chefs d'Etat ou de gouvernement ont essayé de se rapprocher de Donald Trump grâce au golf lors de son premier mandat (2017-2021), avec plus ou moins de succès.

L'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, aujourd'hui décédé, avait joué au golf avec M. Trump à plusieurs reprises et, selon les médias, avait offert à l'Américain des clubs plaqués or. Une vidéo d'une chute spectaculaire de M. Abe dans un bunker lors d'une partie avec M. Trump en 2017 était devenue virale à l'époque.



Le gouvernement de M. Yoon s'inquiète des projets du milliardaire américain de combattre le déficit commercial des Etats-Unis en imposant des droits de douane, et en exigeant des alliés des Etats-Unis en Asie qu'ils mettent d'avantage la main au portefeuille pour leur protection militaire.