Le président ivoirien assure que les infrastructures pour la CAN 2023 seront livrées "à bonne date"

28/04/2023

Le président ivoirien Alassane Ouattara a assuré, mardi à Abidjan, que les travaux des infrastructures relatives à la 34ème Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023), prévue en Côte d’Ivoire en début 2024, seront tous achevés et livrés "à bonne date".



Dans son discours sur l’état de la nation devant le Congrès (députés et sénateurs), le président Ouattara, qui a affirmé que cet événement sera "la CAN de l’hospitalité", s’est félicité de l’état d’avancement des travaux qui sont conformes au cahier des charges de la Confédération africaine de football (CAF).



La Côte d’Ivoire abritera la CAN 2023, du 13 janvier au 11 février 2024. Initialement prévue de juin à juillet 2023, cette 34ème édition de la "fête du football africain" a été reportée de six mois, suite à la grande saison pluvieuse à cette période de l’année, en Côte d’Ivoire.



Outre le stade Félix Houphouët-Boigny, en réhabilitation, et le stade olympique Alassane Ouattara sis dans le district autonome d’Abidjan (respectivement au Plateau et à Ebimpé, Sud), quatre autres sont en réhabilitation ou en construction à l’intérieur du pays, indique l’Agence ivoirienne de presse.



Il s’agit du stade de la Paix de Bouaké (Centre, région du Gbêkê), du stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo (Nord, région du Poro), du stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro (Centre) et du stade Laurent Pokou de San Pedro (Sud-Ouest, région de San-Pedro).



Par ailleurs, la Confédération africaine de football a annoncé, mardi, l’ouverture des candidatures pour l’organisation du Championnat d’Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN) 2024, et de la Ligue des champions féminine 2023.



Dans un communiqué publié sur son site électronique, l’instance dirigeante du football africain précise que la date limite de soumission des candidatures des deux compétitions est fixée au dimanche 06 mai prochain.



La CAF souligne que "conformément aux exigences, les dossiers de candidature à présenter par les pays soumissionnaires doivent contenir les stades hôtes, les sites d'hébergement, les moyens de transport, les sites d'entraînement en plus des garanties gouvernementales", notant que son Comité exécutif sera chargé d'examiner les candidatures des associations nationales pour l'organisation des deux compétitions.



La précédente édition de la Ligue des champions féminine qui s’était tenue au Maroc en 2022, a été remportée par l’ASFAR, alors que Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud avait remporté la première édition organisée en 2021 en Egypte.



Quant au Championnat d’Afrique des nations des joueurs locaux, sur sept éditions déjà organisées, les Lions de l'Atlas ont été sacrés champions deux fois, en 2018 au Maroc et en 2021 au Cameroun.

Divers

AG du CNOM



Le Comité national olympique marocain (CNOM) tiendra ses assemblées générales au titre des années 2021 et 2022, le 12 mai à Rabat.

L'ordre du jour de ces assemblées prévoit la lecture et l’examen des rapports moral et financier au titre des années 2021 et 2022 et la présentation du rapport d’audit, indique le CNOM dans un communiqué.

Cette rencontre devrait être marquée par l’approbation du budget 2023 et l’élection du bureau exécutif du CNOM au titre du mandat 2023-2027.



Fondation Mohammed VI des champions sportifs



Le ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a été élu à l'unanimité nouveau président de la Fondation Mohammed VI des champions sportifs, lors de l'assemblée générale ordinaire de la Fondation, tenue mardi à Casablanca.

Au début des travaux de cette assemblée générale, les rapports moral et financier de la période 2019-2022 ont été adoptés à l'unanimité.



Marathon des sables



Le Marocain Mohamed El Morabity a remporté la quatrième étape de la 37e édition du Marathon des sables, disputée mercredi sur 90 km entre Jebel Zireg et Jdaid, dans la province d’Errachidia.

El Morabity s’est imposé en 8h 14 min 39 sec, devant Aziz Yachou, auteur de 8 :14 :45 et Rachid El Morabity, tenant du titre (8 :14.58).

Dans une déclaration à la MAP, Mohamed El Morabity a indiqué que cette étape, la plus longue de cette édition, était difficile, précisant qu’il a contrôlé la course depuis son début.

Pour sa part, Aziz Yachou a assuré qu’il peut faire mieux lors des prochaines étapes et jouer pour le titre, se disant prêt physiquement.