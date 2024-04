Le président du Sénat jordanien loue les liens de coopération et de solidarité unissant les deux Royaumes

Le président du Sénat jordanien, Faisal Al-Fayez, a loué, lundi à Amman, les liens de coopération et de solidarité unissant les Royaumes du Maroc et de Jordanie, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI et Son frère SM le Roi Aballah II Ibn Al-Hussein.



Les deux pays entretiennent des relations de coopération fructueuse et de solidarité efficace basées sur le respect mutuel, au service des intérêts communs des deux peuples frères, a souligné M. Al-Fayez lors d'un entretien au siège du Sénat avec l’ambassadeur du Maroc à Amman, Fouad Akhrif.



Le président du Sénat jordanien s’est également félicité de la convergence des points de vue des deux pays sur plusieurs questions arabes et internationales, à leur tête la question palestinienne, mettant en avant le rôle historique et la complémentarité des deux Souverains dans le soutien et la défense des droits légitimes du peuple palestinienne, SM le Roi Mohammed VI étant le Président du Comité Al-Qods et SM Abddallah II dans le cadre de la tutelle hachémite sur les lieux saints islamiques et chrétiens à Al-Qods.



Par ailleurs, M. Al-Fayez a mis l’accent sur la nécessité de renforcer davantage les liens de coopération bilatérale, notamment dans le domaine économique, et d’approfondir la coordination et la consultation sur diverses autres questions d'intérêt commun.



Pour sa part, M. Akhrif a salué la qualité des relations maroco-jordaniennes, soulignant l'importance de les développer et de les consolider encore davantage.