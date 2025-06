Le président du Parlement de la CEMAC réitère la position constante des pays membres en faveur de la marocanité du Sahara

18/06/2025

Le président du Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), Evariste Ngamana, a réitéré mardi à Rabat la position constante des pays membres en soutien à la marocanité du Sahara.



"Les pays de l'Afrique centrale, notamment le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad, réaffirment leur soutien à la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris son Sahara", a souligné M. Ngamana lors de ses entretiens avec le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid.



Par la même occasion, le président du CEMAC, en visite dans le Royaume à la tête d'une importante délégation, a salué la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de l'émergence d'une Afrique "forte et développée".



Mettant en valeur les chantiers d'envergure pour le développement du continent africain déployés sous le leadership du Souverain, M. Ngamana a cité le port Dakhla Atlantique, un projet structurant du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, ainsi que le Gazoduc Africain Atlantique qui reflète l'engagement du Royaume du Maroc en faveur de la coopération Sud-Sud.



Au volet de la diplomatie parlementaire, il a rappelé qu'un protocole d’accord a été signé en janvier dernier à Rabat entre la Chambre des conseillers et le CEMAC, en vue d'établir un cadre d'échange et de donner une nouvelle impulsion à la coopération entre les deux parties.



Le responsable parlementaire s'est, en outre, dit réjoui de sa participation au Forum parlementaire sur la coopération économique entre le Maroc et le CEMAC, qui se tiendra vendredi prochain sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Initié par la Chambre des conseillers et le Parlement de la CEMAC, en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), ce forum vise à établir une plateforme institutionnelle de dialogue et d’échange autour des moyens de promouvoir la coopération économique et de développer les échanges commerciaux entre le Royaume et les pays membres de la communauté.