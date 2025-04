Le président du Parlement andin salue la dynamique de développement dans les provinces du sud du Royaume

04/04/2025

Le président du Parlement andin, Gustavo Pacheco Villar, a salué, jeudi à Laâyoune, la dynamique de développement socio-économique que connaît le Maroc, en particulier dans les provinces du sud du Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.



''Le Maroc représente un miracle en matière de développement sur le plan continental et c'est un exemple pour les pays africains'', a déclaré à la presse M. Pacheco Villar à l'issue de ses rencontres avec le Wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, le président du Conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid, et le président du Conseil communal, Hamdi Ould Errachid.



Le président du Parlement andin, qui conduit une importante délégation parlementaire pour une visite de travail au Maroc à l'invitation de la Chambre des conseillers, a indiqué avoir examiné avec les responsables marocains les moyens de consolider la coopération entre les deux parties dans divers domaines, notamment social, économique, diplomatique et culturel. M. Pacheco Villar a également indiqué que le rôle du Maroc sera renforcé au sein du Parlement andin, en tant que partenaire avancé de cette instance législative régionale, rappelant que le Maroc, grâce à sa position géographique et à ses atouts, est une porte d'entrée pour les pays latino-américains vers les continents africain et européen.

Evoquant la question du Sahara marocain, il a réitéré "le plein respect" par le Parlement andin de la marocanité du Sahara et de l'intégrité territoriale du Royaume.



Par ailleurs, il a appelé à la signature d'accords de libre-échange entre le Maroc et les pays membres du Parlement andin, dans l'objectif de booster les relations commerciales.

Sur le plan académique, il a fait savoir que des bourses seront lancées, en collaboration avec le Réseau andin des universités, au profit des étudiants latino-américains souhaitant poursuivre leur cursus universitaire au Maroc.



De même, les membres de la délégation ont suivi au siège de la municipalité de Laâyoune, une présentation sur le programme de développement de la commune et se sont informés des différents projets de développement inscrits dans le cadre du nouveau Modèle de développement des provinces du sud, lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015.



Par la suite, une déclaration conjointe a été signée entre la Chambre des conseillers et le Parlement andin, portant sur la consolidation de la coopération parlementaire Sud-Sud, en s'appuyant sur les liens politiques, diplomatiques et historiques unissant le Maroc et les pays de la région andine.



Les rencontres tenues à Laâyoune ont été l'occasion pour la délégation du parlement andin de s'informer de la marche de développement que connait la région dans différents domaines, et de prendre connaissance des derniers développements de la question du Sahara marocain, ainsi que du processus démocratique dans les provinces du sud, en particulier les dernières échéances électorales libres et transparentes marquées par une participation massive de la population locale.



Les membres de la délégation ont effectué des visites de terrain à plusieurs projets où ils ont constaté de visu les efforts consentis pour un développement global et intégré de la région.



Le Parlement marocain est membre observateur et partenaire avancé du Parlement andin, institué le 25 octobre 1979 en tant qu’organe représentant les peuples des cinq pays andins, à savoir la Bolivie, la Colombie, l’Equateur, le Pérou et le Chili.



Ce Parlement vise à harmoniser les législations, à renforcer la coopération entre les Parlements des Etats membres, à soutenir la démocratie participative et à consolider le processus d’intégration régionale.