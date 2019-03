Le président du Conseil saoudien de la Choura loue la solidité des relations maroco-saoudiennes

Les efforts du Royaume sur le plan arabo-musulman salués par le Koweït

14/03/2019

Le président du Conseil saoudien de la choura, Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Al-Sheikh, a salué, mardi à Rabat, la solidité des liens séculaires et historiques unissant le Maroc et l'Arabie Saoudite.

Lors d'entretiens avec le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Al-Sheikh, qui participe aux travaux de la 14ème session de la Conférence de l'Union parlementaire des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), a également insisté sur l'importance de développer davantage les relations bilatérales entre les deux Royaumes dans les différents domaines, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

Pour sa part, Saad Dine El Otmani a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des relations historiques et solides qui lient les deux pays, ainsi que les liens de fraternité unissant les deux chefs d'Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Serviteur des Lieux Saints de l'Islam, selon la même source.

Saluant, en outre, les orientations politiques de l'Arabie Saoudite sur plusieurs questions, Saad Dine El Otmani a relevé la convergence des positions des deux pays dans de nombreux forums internationaux, insistant sur l'importance d'être intransigeant au sujet de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays.

Cette rencontre s'est déroulée en présence notamment du ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, et de l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite à Rabat.

Le chef du gouvernement, Sâad Dine El Otmani, a, par ailleurs, reçu le même jour le président du Conseil de la Oumma koweïtien, Marzouk Ali Mohamed Tanyane Al-Ghanem qui a salué, en l’occasion, les efforts déployés par le Royaume du Maroc en faveur de plusieurs questions concernant la nation arabo-musulmane.

Il s'est tout particulièrement félicité des positions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en soutien à la cause palestinienne, en premier lieu le statut d'Al-Qods Acharif, indique un communiqué du département du chef du gouvernement

De son côté, Saad Dine El Otmani, a mis en avant la solidité et la profondeur des liens d'amitié unissant les deux pays, saluant les positions fortes de l’Etat du Koweït sur le plan arabe, selon la même source.

Ont pris part à cette rencontre notamment le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, l'ambassadeur de l’Etat du Koweït à Rabat, ainsi qu'une délégation de parlementaires koweïtiens, en marge de leur participation aux travaux de la 14è session de la Conférence de l’Union parlementaire des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), organisée du 11 au 14 mars 2019 à Rabat sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI.