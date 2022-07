Le président du Conseil national de la radiodiffusion en Pologne en visite de travail à la HACA

04/07/2022

La présidente de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), Latifa Akharbach, a reçu, dernièrement au siège de l'Institution à Rabat, Witold Kołodziejski, président du Conseil National de la radiodiffusion en Pologne (KRRiT), dans le cadre d’une visite de travail qu’il a effectuée au Maroc à l’invitation de son homologue marocaine.



Lors de cette réunion bilatérale, la première du genre entre les deux instances de régulation, les échanges ont porté essentiellement sur les grandes questions inscrites aux agendas respectifs de la HACA et du KRRiT notamment en termes d’adaptation de la régulation aux grandes transformations intervenues dans l’environnement économique, professionnel et global des médias.



Ces échanges auxquels ont pris part également Benaïssa Asloun, directeur général de la HACA, Ewa Murawska, directrice-adjointe du département stratégie au KRRiT ainsi que plusieurs directeurs et responsables de l’instance marocaine, ont fourni aussi l’occasion de présentations croisées sur les missions, attributions et organisation des deux régulateurs et sur le cadre juridique s’appliquant au secteur de la communication audiovisuelle dans les deux pays.



Mme Akharbach a exprimé par ailleurs à son homologue polonais la volonté d’ouverture de l’instance marocaine sur les expériences internationales en matière de régulation, ouverture qui, a-t-elle estimé, est devenue indispensable en raison du rythme accéléré des évolutions que connaissent les médias et la communication du fait notamment de l’explosion des technologies et des usages numériques.



Au cours de sa visite au Maroc, le Président du KRRiT s’est également entretenu avec Salim Cheikh, directeur général de la Soread 2M et Mourad Ougacem, directeur général adjoint de Hit Radio. Ces visites ont permis à la délégation polonaise de prendre connaissance de l’expérience et des projets de développement d’un opérateur public et d’un opérateur privé marocains.



Le KRRiT est une instance constitutionnelle indépendante en charge de la régulation des médias audiovisuels en Pologne. Il est membre des réseaux européens, The European Regulators Group for Audiovisual Media Services - ERGA et the European Platform of Regulatory Authorities - EPRA et représente la Pologne au sein de l’Observatoire Européen de l’Audiovisuel (OEA).