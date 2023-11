Le président du CESE salue l'approche participative

Révision du Code de la famille

02/11/2023

Le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Reda Chami, a salué, mercredi à Rabat, l’approche participative adoptée par l'Instance chargée de la révision du Code de la famille.



Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion avec l'Instance chargée de la révision du Code de la famille, M. Chami a souligné l’importance du débat élargi, responsable et transparent pour susciter l’adhésion de l'ensemble des acteurs au chantier de la réforme du Code de la famille.



Le CESE, à chaque fois qu’il aborde dans le cadre de son travail les questions sociales, en particulier celles relatives à la contribution des femmes à l’économie et au bien-être de l’enfant, trouve que l'essentiel des problèmes qui se posent ont un lien avec les dispositions du Code de la famille ou avec leur mise en œuvre, a relevé M. Chami.



Il a, en outre, émis l’espoir de voir l'approche participative adoptée par l'Instance donner lieu à des discussions constructives et responsables pour l'amendement du Code de la famille, compte tenu de son impact sur la femme, l’enfant et la cohésion de la famille.