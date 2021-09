Le président de la chambre des députés chilienne salue l'engagement du Maroc en faveur de la planète

29/09/2021

Le Président de la Chambre des députés chiliens, M. Diego Alfredo Paulsen Kehr a salué, mardi, l’engagement du Maroc pour la défense de la planète contre les changements climatiques et pour la préservation de ses ressources. M. Paulsen Kehr, qui s’exprimait en marge de l’inauguration, dans l’enceinte de la chambre, d’une exposition collective de plusieurs artistes marocains et latino-américains autour de la thématique de l'environnement, a indiqué que cette initiative revêt un caractère fondamental pour sensibiliser le grand public, à travers l’art, aux défis des changements climatiques qui affectent tous les pays sans exception. Le président de la Chambre a remercié par la même occasion l’ambassade du Maroc, initiatrice de cette exposition organisée dans les locaux de l’institution législative à Valparaiso (116km au nord-ouest de Santiago), et qui reflète «l’engagement auxquels les deux pays (Le Maroc et le Chili) ont souscrit pour la défense de la planète et pour la promotion des énergies renouvelables et le développement durable. Pour sa part, M. Miguel Angel Calisto, membre du groupe d’amitié Chili-Maroc à la Chambre des députés, a indiqué que le Maroc est un partenaire extrêmement important pour le Chili, soulignant «l’appui et la solidarité que le Royaume a toujours témoigné au Chili dans les forums internationaux ». Abordant le thème de l’exposition, le député chilien a estimé que cette initiative « génère une conscience auprès du public quant à l’importance de respecter l’écologie et lance un appel pressant pour que les hommes reviennent à la nature, aux communautés d’origine et à la Terre » pour pouvoir affronter les graves conséquences des changements climatiques sur les générations futures. « Cette exposition qui nous pousse à ouvrir les yeux sur la problématique du climat est une nouvelle preuve que l’art demeure la porte d’entrée pour ancrer dans le long terme les changements d’habitudes » si nécessaires à la préservation de l’écologie. L’ambassadeur du Maroc à Santiago, Mme Kenza El Ghali, a rappelé que les œuvres de cette exposition itinérante, organisée en coordination avec le centre culturel Mohammed VI pour le dialogue des civilisations au Chili, ont été exposées au Sénat et seront présentées, à partir du 2 octobre, au centre Mohammed VI à Coquimbo (nord). L’exposition organisée sous le thème «Fraternité avec l'Écologie, Sauvons la Planète et ses Peuples » réunit 46 œuvres d’une trentaine d’artistes peintres du Maroc, du Chili, du Mexique, de Cuba, de Costa Rica, du Brésil, du Pérou, du Nicaragua et du Panama. Quatre artistes marocains font partie de la trentaine de peintres qui «fraternisent» pour sauver la planète. Il s’agit de Aicha Arji, Afif Bennani, Najat ElBaz et Hassan Jamil. Les toiles de différentes tailles, qui naviguent entre l’expressionnisme, la nature morte, le figuratif et l’impressionnisme, donnent à voir une planète souffrante qui lance des « S.O.S. » à ses habitants avant qu’il ne soit trop tard.