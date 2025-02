Le président de la Conférence épiscopale italienne salue les efforts de SM le Roi pour promouvoir l'Islam marocain modéré et inclusif

07/02/2025

Le Cardinal Matteo Maria Zuppi, président de la Conférence épiscopale italienne, a salué les efforts de SM le Roi Mohammed VI, Commandeur des Croyants, pour promouvoir l'"Islam marocain modéré et inclusif", mettant en avant ce ''modèle religieux prônant le juste milieu, la tolérance et l'acceptation de l’Autre".



Lors d'une rencontre avec l’ambassadeur du Royaume du Maroc près le Saint-Siège et l’Ordre souverain militaire de Malte, Rajae Naji Mekkaoui, le Cardinal Matteo Maria Zuppi, également Archevêque métropolitain de Bologne, a loué le "rôle de la Commanderie des croyants dans la protection de tous les croyants et dans la promotion du dialogue interreligieux".



"De là, on comprend pourquoi le Maroc est avant-gardiste dans beaucoup de domaines", a-t-il insisté, à l'occasion de cette réunion tenue, récemment à Rome, dans le cadre de la coopération et du dialogue permanent et renforcé entre le Maroc et le Vatican sur des sujets portant notamment sur la migration, l'éducation et la coopération interreligieuse.

L'Archevêque a, en outre, affiché la volonté de renforcer les échanges et partenariats académiques entre les universités pontificales et italiennes et leurs homologues marocaines.



Après avoir mis l'accent sur la nécessité de "favoriser une meilleure compréhension interculturelle et réussir un dialogue fructueux", le président de la Conférence épiscopale italienne a appelé à consolider la coopération bilatérale, à même de renforcer les échanges et favoriser la compréhension mutuelle entre les deux cultures.



Dans ce cadre, la diplomate marocaine et le responsable religieux ont convenu de programmer une série de rencontres et de conférences sur le dialogue interreligieux mettant en avant l’expérience marocaine en matière de gestion du champ religieux et de coexistence interconfessionnelle, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine.



Pour le Cardinal Matteo Maria Zuppi, figure de proue de l'Eglise catholique italienne, ces rencontres devront consolider davantage le partenariat et la collaboration renforcée entre le Maroc et le Vatican sur plusieurs questions à caractère cultuel et culturel.