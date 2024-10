Le président de la Conférence des maires US salue la Vision Royale de développement des villes du Sahara marocain

17/10/2024

Le président de la Conférence des maires des Etats-Unis, Andrew Ginther, a salué "la vision et la sagesse" de SM le Roi Mohammed VI pour le développement des villes du Maroc, en particulier celles du Sahara marocain.



"La vision et la sagesse de Sa Majesté le Roi pour le développement des villes du Maroc, en particulier au Sahara, sont exemplaires", a déclaré à la presse M. Ginther, à l’issue de ses entretiens, mardi à Rabat, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.



La visite de la délégation de maires américains, qui intervient dans le cadre des accords de jumelage entre les villes américaines d’Arlington et Columbus avec respectivement Laayoune et Dakhla, est une "excellente occasion" pour constater de visu les progrès accomplis au Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi, a relevé M. Ginther, également maire de la ville de Columbus, dans l'Ohio.



"Notre visite nous conduira également au Sahara marocain, où deux mémorandums d’entente seront signés avec les villes de Dakhla et de Laâyoune", a-t-il fait savoir.



Rappelant la reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité pleine et entière du Maroc sur son Sahara, M. Ginther s’est dit "impatient" de rencontrer les élus de la région pour "entendre parler du Plan d'autonomie et explorer les moyens de collaboration".



La délégation US a discuté avec M. Bourita de l'importance de la coopération et du développement locaux, a indiqué M. Ginther, notant que le Maroc est "le plus vieil ami des Etats-Unis, et nous sommes heureux de réaffirmer notre relation stratégique".



A cet égard, il a jugé "essentielle" la promotion de la coopération au niveau des villes pour raffermir les relations entre le Royaume et les Etats-Unis, à la faveur du développement de "solutions novatrices axées sur la communauté" pour relever des défis communs.



Pour sa part, Jim Ross, maire d'Arlington, au Texas, a fait remarquer que la visite de la délégation américaine vise à contribuer à la promotion des excellentes relations entre les Etats-Unis et le Maroc.



"Ces relations nous donnent l'occasion d'être meilleurs ensemble. C'est ce que nous croyons en tant que membres de la Conférence des maires des Etats-Unis et en tant que maires", a-t-il insisté.