Le président de la Chambre des représentants s’entretient avec Nguyen Thi Kim Ngan

Habib El Malki : Les relations entre les deux institutions législatives se consolident de manière soutenue

30/03/2019

La présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam affirme la volonté de son pays de consolider sa coopération avec le Maroc

La présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan, a souligné, jeudi à Rabat, la volonté ferme de son pays de consolider la coopération avec le Maroc.

Lors d'entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, Mme Nguyen Thi Kim Ngan a mis en avant la diversité culturelle et civilisationnelle qui distingue le Royaume, notant que sa visite actuelle au Maroc, à la tête d'une importante délégation, reflète la volonté de son pays de hisser les liens d'amitié et de coopération multisectoriels avec le Maroc.

Dans ce cadre, elle a souligné que "les relations entre les deux pays sont bonnes à tous les niveaux, que ce soit politique ou diplomatique", faisant savoir que "son pays suit le grand progrès que connaît le Maroc et met en avant sa position distinguée et son action pionnière quant aux questions internationales, particulièrement sa contribution effective dans le domaine de la migration, couronnée par l'adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Elle a, dans ce sens, fait savoir que sa visite actuelle au Maroc sera marquée par la signature d'accords de coopération bilatéraux et de conventions de jumelage entre plusieurs villes, proposant, dans ce sens, la création d'un forum commun pour les femmes et les hommes d'affaires et des comités chargés de la coopération commerciale et industrielle, en plus du renforcement du partenariat, notamment dans le secteur bancaire, le domaine agricole et le textile.

Elle a aussi fait part de sa volonté d'impulser les relations entre les deux institutions législatives vers des horizons plus larges de coopération et de concertation et d'activer le groupe d'amitié parlementaire Vietnam-Maroc au sein de l'Assemblée nationale vietnamienne.

La responsable vietnamienne a, en outre, réitéré son soutien à la demande d'adhésion du Maroc à l'assemblée interparlementaire des pays de l'Asie du Sud-Est, en tant que membre observateur, mettant en avant la place du Royaume comme "grand ami", la contribution des Marocains à l'indépendance du Vietnam et l'héritage historique partagé entre les deux peuples, incarné par la porte érigée par des Marocains à Hanoï.

Pour sa part, Habib El Malki a mis en exergue les liens historiques solides liant les deux pays et peuples, qui célèbrent cette année le 58ème anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, relevant que les deux pays ont une riche histoire de lutte pour l'indépendance et la préservation de l'intégrité territoriale et que le Vietnam est un partenaire digne de confiance qui partage les mêmes principes et valeurs avec le Maroc.

Les relations entre les deux pays connaissent une dynamique exceptionnelle ces dernières années, s'est-il félicité, notant que la visite de la présidente de l'Assemblée nationale vietnamienne au Maroc, la première à un pays africain, confirme la solidité de ces relations.

Il a également relevé le développement remarquable que connaît le Vietnam à tous les niveaux, notamment dans les domaines économique, touristique et institutionnel, soulignant les opportunités énormes en termes d'échange d'expériences et de consolidation de la coopération entre les deux pays.

Il a aussi souligné la coordination continue et l'action commune entre les deux pays dans les forums internationaux, saluant la position positive du Vietnam vis-à-vis de la question de l'intégrité territoriale du Royaume.

Habib El Malki a, en outre, indiqué que les relations entre les deux institutions législatives se consolident d'une manière soutenue depuis la signature de la convention de coopération parlementaire fin 2017, la première conclue par la Chambre des représentants avec un pays d'Asie.

Il a, de même, insisté sur l'importance d'insuffler davantage de dynamisme au groupe d'amitié parlementaire des deux pays, en veillant la régularité des visites thématiques, à l'échange sur les nouveautés des deux institutions et au renforcement de leurs capacités institutionnelles.

Cette entrevue a été marquée par la présence de l'ambassadeur du Maroc à Hanoï, Azzeddine Farhane, l'ambassadeur du Vietnam à Rabat, Tran Quoc Thuy et du président du groupe d'amitié parlementaire Maroc-Vietnam à la Chambre des représentants, Said Dor.

A signaler, par ailleurs, que la présidente de l'Assemblée nationale vietnamienne a été également reçue jeudi à Rabat par le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.

Cette rencontre a été l'occasion de saluer la qualité des relations d'amitié de longue date unissant les deux pays et leurs peuples et d'évoquer les étapes historiques qui ont contribué à la consolidation de l'amitié maroco-vietnamienne, indique un communiqué du Département du chef du gouvernement.

Les deux parties ont également évoqué le bon niveau de coopération bilatérale dans les domaines politique et diplomatique, notant avec satisfaction le soutien mutuel des deux pays à leurs positions au niveau des forums régionaux et internationaux, ajoute la même source.

Par ailleurs, elles ont abordé la coopération économique, faisant part de leur volonté commune de promouvoir les échanges commerciaux et les hisser au niveau des relations politiques, poursuit le communiqué, notant que les deux responsables ont aussi examiné les opportunités de partenariat qu'offrent les économies des deux pays et leur position stratégique en tant que portes d'entrée dans les régions asiatique et africaine.

