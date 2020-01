Le président de la Chambre des représentants s’entretient avec Jesko Hentschel

16/01/2020

Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, a reçu mardi à Rabat Jesko Hentschel, directeur des opérations pour le Maghreb et Malte à la Banque mondiale.

Il a, en l’occasion, loué les résultats de la coopération entre la Chambre des représentants et la Banque mondiale, saluant les rapports de la BM sur la situation économique de divers pays du monde. Malgré ses réformes économiques majeures, le Maroc cherche à diversifier son économie et à développer ses industries pour aider à réduire l'impact des précipitations sur l'agriculture et le PIB, a-t-il dit.

Il a, en outre, réitéré la décision de la Chambre des représentants de poursuivre sa coopération avec la Banque mondiale, tant en matière d’appui aux travaux des commissions parlementaires que de soutien aux capacités de ladite Chambre dans l'exercice de ses diverses prérogatives que la Constitution de 2011 a élargies et particulièrement renforcées en matière de contrôle de l'action gouvernementale.

Pour sa part, Jesko Hentschel a déclaré que la Banque mondiale considère les Parlements comme des partenaires clés dans les programmes de développement, ajoutant que « nous cherchons à établir une coopération étroite avec la Chambre des représentants en tant que pilier fondamental de la démocratie au Maroc «.

Il a également exprimé la volonté de cette institution d’apporter son expertise et de fournir ses conseils à la Chambre des représentants et de suivre divers chantiers de réformes.

Les deux parties ont, dans ce cadre, convenu de préparer une feuille de route pour les projets conjoints qui seront prochainement initiés.

