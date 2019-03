Le président de la Chambre des représentants reçoit des présidents de Parlements des pays de l’OCI

15/03/2019

Le renforcement de la coopération bilatérale a été au centre d'une série d’entretiens, mercredi à Rabat, entre le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, et les présidents des Parlements de plusieurs pays participant à la 14ème conférence de l’Union parlementaire des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI).

Ainsi, l'entrevue entre Habib El Malki et le président de l’Assemblée nationale mauritanienne, Cheikh Ould Baya, a mis l’accent sur les solides liens historiques, sociaux et culturels unissant les deux peuples et les deux pays.

Les deux parties ont fait part de leur détermination à donner une nouvelle impulsion à la coopération entre les institutions législatives marocaine et mauritanienne, insistant sur l’inéluctable intégration maghrébine, en vue de réaliser les aspirations des peuples de la région à l’édification d’un espace unifié et solidaire.



Le responsable koweïtien a souligné, à cette occasion, le soutien historique du Maroc aux causes islamiques, notamment celle d'Al Qods Acharif.



Par ailleurs, Habib El Malki et le président du Conseil de la Oumma koweïtien, Marzouk Al-Ghanem, ont salué le niveau de coordination entre les deux Chambres au sein des différents forums internationaux, exprimant leur détermination à œuvrer de concert pour relever les défis auxquels fait face le monde islamique.Le responsable koweïtien a souligné, à cette occasion, le soutien historique du Maroc aux causes islamiques, notamment celle d'Al Qods Acharif.



"La Turquie soutient toutes les actions menées par le Maroc pour défendre la question palestinienne", a-t-il dit, considérant le Royaume comme "pays ami et influent dans la région".



Habib El Malki s'est également entretenu avec le président du Parlement turc, Mustafa Sentop. Les deux parties ont relevé la convergence des points de vue concernant les questions qui intéressent le monde islamique, se félicitant du développement croissant des échanges commerciaux entre les deux pays durant les dernières années."La Turquie soutient toutes les actions menées par le Maroc pour défendre la question palestinienne", a-t-il dit, considérant le Royaume comme "pays ami et influent dans la région".



Aguila Salah Issa a exprimé, pour sa part, sa gratitude pour les efforts déployés par S.M le Roi pour trouver une issue à la crise libyenne, soulignant que la solution passe par un dialogue inter-libyen.



Lors d'entretiens avec le président du Parlement libyen, Aguila Salah Issa, Habib El Malki a qualifié de "distinguées" les relations liant les deux peuples, affirmant que le Maroc reste attaché à l'unité de la Libye.Aguila Salah Issa a exprimé, pour sa part, sa gratitude pour les efforts déployés par S.M le Roi pour trouver une issue à la crise libyenne, soulignant que la solution passe par un dialogue inter-libyen.



Ils ont convenu, à cette occasion, d’impulser la coopération entre les deux institutions législatives, à travers l’échange de visites et des expériences et l’intensification de la coordination bilatérale concernant les questions d’intérêt commun.

En outre, le président de la Chambre des représentants et le président de l'Assemblée nationale du Mali, Issaka Sidibé, ont appelé à unifier les efforts en vue de résoudre les divergences entre les pays islamiques, tout en valorisant les relations historiques et religieuses fortes qui unissent les deux pays.Ils ont convenu, à cette occasion, d'impulser la coopération entre les deux institutions législatives, à travers l'échange de visites et des expériences et l'intensification de la coordination bilatérale concernant les questions d'intérêt commun.Lors de ces entretiens, les présidents des Parlements des pays islamiques ont mis en exergue la sagesse de S.M le Roi Mohammed VI et la détermination du Souverain à resserrer les rangs, en vue de relever les défis qu'affronte le monde islamique.

Mouhamed Khouraichi Niass Accélérer la réalisation de la réconciliation nationale palestinienne

Le secrétaire général de l'Union parlementaire des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (UPCI), Mouhamed Khouraichi Niass, a souligné, mercredi à Rabat, l'importance de l'unité des rangs palestiniens et l'accélération de la réalisation de la réconciliation nationale qui profite à la juste cause palestinienne et répond aux aspirations du peuple palestinien et des musulmans.

Intervenant à l'ouverture de la 14ème session de la conférence de l'UPCI, organisée sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, M. Khouraichi a indiqué que la question d'Al-Qods et la cause palestinienne en général restent la principale cause des musulmans, relevant que la ville d'Al-Qods, notamment la mosquée Al Aqsa, fait face à une attaque sans précédent de la part de l'occupation israélienne, en termes d'exécution de projets de judaïsation et d’extension de la colonie qui enserre la ville sainte afin de l'isoler de son milieu palestinien.

Le peuple palestinien fait face à une escalade de l'attaque barbare sioniste, en particulier la bande de Gaza qui souffre de conditions "catastrophiques" à cause de son injuste blocus, a-t-il déploré, mettant en garde contre le projet américain de règlement du conflit au Moyen-Orient, nommé "l'accord du siècle" visant deux objectifs, à savoir la normalisation des relations avec Israël et la liquidation de la cause palestinienne.