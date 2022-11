Le président de la CAF enthousiaste de recevoir les demandes des pays intéressés et accueille favorablement la présentation par le Maroc de sa demande

Organisation de la CAN-2025

14/11/2022

Le président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe, s'est dit "enthousiaste" de recevoir les demandes des pays intéressés par l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, affirmant qu'il "accueille favorablement" la présentation par le Maroc de sa demande et que l'objectif est "d'organiser la meilleure compétition en Afrique".



"Le Maroc a accueilli souvent des compétitions de grande envergure et a été parfois le seul pays à abriter une nouvelle compétition. Je suis très reconnaissant au Maroc pour cela", a indiqué M. Motsepe dans une déclaration à la presse à son arrivée à l'aéroport de Salé. Le Président de la CAF s'est, par ailleurs, dit "ravi" de visiter à nouveau le Maroc, un pays qui a "un profond engagement" de développer le football dans le Royaume et dans l'ensemble de l'Afrique.



Il a ainsi relevé qu'il ressent toujours de la gratitude en constatant le soutien apporté par le Maroc à de nombreux pays africains et sa contribution au développement du football dans le continent. M. Motsepe a insisté que le football doit être avant tout "un moyen pour rassembler les peuples et tisser des liens entre tous nos pays, parce que le ballon rond est notre passion".



Il a, dans ce sens, exprimé l'engagement ferme à œuvrer en faveur de relations basées sur la confiance. En outre, le président de la CAF a fait part de sa fierté quant aux importants investissements engagés dans nombre de pays africains, dont le Maroc, estimant que ces investissements donneront leurs fruits.



D'autre part, M. Motsepe a salué le niveau atteint par le football féminin en Afrique, qui progresse, selon lui, chaque année, rappelant que la dernière fois qu'il était au Maroc, un nouveau record d'affluence pour un match féminin a été enregistré, à l'occasion du match Maroc-Nigéria dans le cadre de la CAN féminine 2022.



Le président de la CAF assistera à la finale de la Ligue des champions féminine d'Afrique qui mettra aux prises l'AS FAR et Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), dimanche au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.