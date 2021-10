Le président de l’OCS jette l’éponge

18/10/2021

Le président de l’Olympique Club de Safi (OCS), section football, Anouar Dbira Tlemsani, a présenté sa démission, jeudi, lors de l’Assemblée générale annuelle dudit club au titre de la saison sportive 2020-2021.



"Cette décision a été prise pour des raisons personnelles et d'autres objectives", a-t-il indiqué dans une déclaration à la MAP, relevant que sa démission a été acceptée lors de cette AG.

M. Dbira occupait ce poste depuis 2014, année où il fut élu pour la première fois président du club de la cité de l'Océan. Sous son mandat, l’OCS a disputé la finale de la Coupe du Trône en 2016 et atteint les quarts de finale de la Coupe Mohammed VI des clubs arabes champions en 2021.



Lors de cette AG annuelle, il a été également convenu de la tenue d’une Assemblée générale élective le 28 octobre courant pour élire un nouveau président et un nouveau bureau dirigeant du club.



L’AG a aussi décidé de charger le premier vice-président, Abderrahim Zougar, de prendre les rênes du club jusqu’à la tenue de ladite assemblée générale élective.

Lors de cette AG, il a été également procédé à l’approbation des rapports moral et financier de l'OCS au titre de 2020-2021.



Pour rappel, l’OCS occupe la 8è position à la Botola pro D1 avec 6 points (3 nuls, 1 défaite et 1 victoire).