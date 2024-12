Le président d'Interpol salue l'élection du Maroc au poste de vice-président pour l’Afrique

05/12/2024

Le président de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), le général-major Ahmed Naser Al-Raisi, a salué, mercredi à Tunis, l'élection du Maroc au poste de vice-président d’Interpol pour l'Afrique lors de l'Assemblée générale tenue, dernièrement, à Glasgow.



Intervenant à l'ouverture de la 48ème Conférence des dirigeants arabes de la police et de la sécurité, le général-major Ahmed Naser Al-Raisi, a félicité le préfet de police Mohamed Dkhissi, directeur de la Police judiciaire et chef du Bureau central national d'Interpol-Rabat, pour son élection à ce poste et dont la candidature a été portée par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).



Le général-major Ahmed Naser Al-Raisi, a également félicité le lieutenant-colonel Ali Mohammed Al Ali (État du Qatar) pour son élection représentant de l'Asie, soulignant que l'élection des deux pays arabes à ces postes apporte une valeur ajoutée au renforcement de la coopération internationale dans le cadre de l'action d'Interpol.



M. Dkhissi a représenté la DGSN à la 48ème Conférence des dirigeants arabes de la police et de la sécurité, organisée par le Secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur à son siège dans la capitale tunisienne.



Créée en 1923, Interpol est une organisation internationale de police criminelle, dont l’objectif principal est de soutenir les capacités nationales et l’échange d’informations et d’expertises entre les services sécuritaires des 196 pays membres pour mieux prévenir et lutter contre les ramifications transnationales des différentes formes de crimes et de menaces sécuritaires.