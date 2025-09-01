Le président colombien tente une nouvelle fois de freiner les exportations de charbon vers Israël

01/09/2025

Le président colombien Gustavo Petro a émis samedi un nouveau décret pour tenter d'arrêter les exportations de charbon vers Israël, après une première tentative l'année dernière, en réponse aux opérations de l'armée israélienne dans la bande de Gaza.



En juin 2024, le premier dirigeant de gauche de Colombie avait déjà tenté de freiner les ventes du plus grand producteur de charbon d'Amérique latine vers Israël mais ce décret excluait les contrats signés avant cette date.



Le nouveau document précise que l'interdiction sera cette fois "sans exceptions" et sera appliquée "dans toutes les circonstances", a indiqué la présidence dans un communiqué.



Selon M. Petro, des navires chargés de charbon continuent d'arriver en Israël parce que ses fonctionnaires lui ont désobéi, c'est la raison pour laquelle il a ordonné à la marine colombienne d'empêcher ces chargements de prendre la mer.



Le président colombien a rompu les relations diplomatiques avec Israël en 2024 et qualifie le Premier ministre Benjamin Netanyahu de "génocidaire" dans sa conduite de la guerre dans la bande de Gaza. Il a également suspendu l'achat d'armements israéliens.



En juillet, M. Petro a accueilli à Bogota une "réunion ministérielle d'urgence" avec des délégués de 30 pays en soutien à Gaza.

Les exportations colombiennes de charbon ont été réduites de presque moitié depuis 2023, où elles représentaient environ 7 milliards de dollars de revenus.



Outre l'arrêt des ventes à Israël, l'industrie du charbon en Colombie est sous pression en raison de la baisse des prix mondiaux due à l'essor de la production en Indonésie, selon les syndicats miniers locaux.



Conformément à sa politique de transition énergétique pour lutter contre la crise climatique, le président colombien s'est fixé pour objectif de freiner l'extraction et, depuis son arrivée au pouvoir, a mis un terme à plusieurs explorations minières.