Le président Poutine loue le développement des relations entre la Russie et le Maroc

07/02/2020

Le président russe, Vladimir Poutine, a salué, mercredi, le développement continu que connaissent les relations entre la Russie et le Maroc.

Vladimir Poutine, qui a reçu au Kremlin, Lotfi Bouchaara, venu lui présenter ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Fédération de Russie, a mis en avant les acquis réalisés par les deux pays dans les domaines agricole, économique et politique.

«Nous avons tous les instruments pour donner une impulsion multidimensionnelle à ces relations», a affirmé le président Poutine lors de cette audience, rappelant les liens historiques distingués entre les deux pays.

Pour sa part, Lotfi Bouchaara a souligné dans une déclaration à la MAP que le Maroc et la Russie sont deux nations millénaires, fières de leurs identités et de leurs civilisations, ajoutant que les deux pays sont liés par un partenariat stratégique approfondi.

«La visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Moscou en 2016 a donné une impulsion déterminante aux relations bilatérales. Il faut poursuivre l’œuvre entamée et donner corps à ce partenariat en approfondissant les relations entre nos deux pays», a souligné le diplomate.

Notant que les échanges économiques bilatéraux sont croissants, Lotfi Bouchaara a appelé à diversifier le partenariat entre les deux pays en développant les relations sur les plans culturel, scientifique, technologique et touristique, relevant l’importance d’approfondir davantage la coordination et le dialogue politique sur les questions d’intérêt commun.