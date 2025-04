Le président Macron visite le pavillon du Maroc

11/04/2025

Le président français Emmanuel Macron a visité, vendredi, le pavillon du Maroc, invité d’honneur du Festival du livre de Paris. Le chef de l’Etat français, qui était accompagné de la ministre de la Culture Rachida Dati, a été accueilli à son arrivée au pavillon marocain par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid et l’ambassadeure du Royaume à Paris Samira Sitail.



Après avoir salué les hymnes nationaux de la France et du Maroc, interprétés par la chanteuse marocaine Nabila Maan, M. Macron a visité les différentes dépendances du pavillon marocain conçu comme un espace immersif célébrant la richesse et la diversité des écrivains marocains.



A cette occasion, le président français a eu des échanges notamment avec des éditeurs et des auteurs marocains.

Dans une déclaration à la presse au terme de cette visite, le chef de l’Etat français s’est dit « fier » et « heureux » d’accueillir le Maroc en tant qu’invité d’honneur.



Il s’est félicité d’une relation franco marocaine « sensible, profonde et amoureuse », exprimant ses remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

«Nous sommes heureux de voir le Maroc invité d’honneur du festival du livre et merci à Sa Majesté le Roi qui en a donné l’impulsion », a affirmé le président français.



M. Macron a tenu également à remercier le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l’ensemble des éditeurs et éditrices présents ainsi que les auteurs marocains qui « honorent ce dialogue permanent entre nos poètes, nos romanciers et nos intellectuels".