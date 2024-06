Le premier constructeur automobile 100% marocain ouvre son showroom à Rabat

09/06/2024

Neo Motors, le premier constructeur automobile 100% marocain, a ouvert son premier showroom vendredi à Rabat.



Cette inauguration, qui fait suite à la présentation du modèle Neo Motors à Sa Majesté le Roi Mohammed VI en mai 2023, a été marquée par la remise des clés à une dizaine de clients, devenant ainsi les propriétaires de véhicules Neo Motors entièrement conçus et fabriqués au Maroc.

Le showroom de Rabat présente le premier modèle de la marque, conçu pour répondre aux besoins spécifiques du marché local, rapporte la MAP.



Alliant performance, sécurité et respect de l'environnement, ce modèle annonce une future gamme de véhicules, notamment électriques, illustrant l'engagement de Neo Motors envers l'innovation et la mobilité durable.

"Ce premier showroom Neo Motors est la concrétisation d’un rêve", a déclaré à la MAP le fondateur, président directeur général de Neo Motors, Nassim Belkhayat.



"Nous avions imaginé cet emplacement il y a quatre ans, bien avant même la construction de l'usine et la conception du prototype. Notre vision était de hisser haut le drapeau marocain avec la première marque automobile du pays", a-t-il dit.



M. Belkhayat s'est également réjoui de présenter les véhicules Neo Motors aux clients qui auront désormais la possibilité d'essayer, de conduire et de commander les véhicules à partir de ce site.



Et de noter que Neo Motors ambitionne de renforcer sa présence nationale en ouvrant prochainement une quinzaine de showrooms à travers le Royaume, en partenariat avec le groupe Marjane et la société Speedy Maroc, qui assure le service après-vente de ses véhicules.



Cette réussite est le fruit de collaborations fructueuses avec des entreprises marocaines de renom telles que le Crédit Agricole du Maroc (CAM), le Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH) et les organismes de financement Sofac et Wafasalaf, qui ont accompagné Neo Motors dans son développement.