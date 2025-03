Le premier Festival de l'étudiant du film documentaire à Mohammedia

14/03/2025

La Faculté des lettres et des sciences humaines de Mohammedia organise, les 4 et 5 avril prochain, la première édition du Festival de l'étudiant du film documentaire.



Selon un communiqué des organisateurs, cet événement culturel vise à encourager les étudiants à s'imprégner de la culture artistique en général et du cinéma documentaire en particulier, tout en contribuant au développement de leurs compétences techniques, professionnelles et artistiques liées au domaine du film documentaire, mais aussi en favorisant leur ouverture sur leur environnement extérieur.



Le festival ambitionne de créer une interaction et un échange entre les étudiants et les professionnels ainsi que les spécialistes du cinéma documentaire considéré comme une forme d’expression cinématographique, culturelle et esthétique, ajoute-t-on de même source.



Le jury de cette première édition, décernera trois prix, à savoir le premier prix portant le nom de Fatima Al-Fihriya, le deuxième prix dédié à Fatima Mernissi, tandis que le troisième sera le prix du jury.



Au programme du festival, plusieurs activités parallèles seront organisées, notamment un atelier intitulé "Le film documentaire : de l’idée à la projection", un colloque sur un thème lié au cinéma documentaire, des rencontres ouvertes avec des experts du film documentaire, ainsi que des hommages à plusieurs figures du domaine. L'événement comprendra également des performances musicales et artistiques réalisées par les étudiants.