Le potentiel du partenariat économique Cameroun-Maroc au centre d'un Forum à Rabat

12/09/2025

Le Forum économique Cameroun-Maroc a ouvert ses travaux, mercredi au siège de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Rabat-Salé-Kénitra, en présence de responsables, d'experts et d'acteurs économiques des deux pays.



Placé sous le thème "Le potentiel du partenariat Cameroun-Maroc en matière industrielle et commerciale: le co-développement comme moteur de l'investissement", ce Forum (10-12 septembre) ambitionne d’explorer les opportunités de co-développement, de faciliter la mise en relation directe entre les opérateurs économiques et de créer des cadres de partenariats durables.



Le Cameroun, avec son immense potentiel agricole, ses ressources naturelles, et sa position de porte d'entrée vers la Communauté Economique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), représente un partenaire stratégique de premier plan pour les entreprises marocaines, a indiqué, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Hassan Sakhi.



Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de coopération Sud-Sud, a-t-il relevé, ajoutant que les relations anciennes, solides et fraternelles entre les deux pays reposent sur une vision commune pour une Afrique prospère, intégrée et pleinement maîtresse de son destin économique, rapporte la MAP.



Pour sa part, l'ambassadeur du Cameroun au Maroc, Mouhamadou Youssifou, a souligné que la délégation de son pays entend, à travers cette participation, explorer de nouveaux partenaires d'affaires et renforcer les relations commerciales existantes avec le Maroc, un partenaire clé.



Le Cameroun considère le Royaume, important investisseur sur son territoire, comme un pays ami et un partenaire fiable, a précisé M. Youssifou, mettant en lumière l’immense potentiel économique et commercial encore sous-exploité de part et d’autre.



De son côté, le coordonnateur national du Centre des réseaux des filières de croissance du Cameroun, Simon François Yonga Bakalag, a affirmé que ce Forum offre l'opportunité d'établir une coopération bilatérale dans plusieurs domaines, notamment l'aquaculture marine et continentale ainsi que l’agriculture.



Le Maroc occupe une place stratégique importante sur la scène internationale, a fait savoir M. Yonga Bakalag, exprimant le souhait de voir son pays "bénéficier de l’expertise marocaine et de pouvoir produire, transformer et commercialiser en partenariat avec le Royaume".



Le directeur du Centre régional d'investissement (CRI) de Rabat-Salé-Kénitra, Mohssine Benjelloun, a, quant à lui, indiqué que les échanges économiques et les indicateurs chiffrés entre le Maroc et le Cameroun sont aujourd'hui excellents, relevant que le Royaume fait partie des dix premiers investisseurs au Cameroun.



Au programme de ce conclave de trois jours figurent notamment des panels sur "Les enjeux du partenariat économique Cameroun-Maroc" et "L’import-substitution: facteur de co-développement industriel et de renforcement du commerce entre le Cameroun et le Maroc". Le Forum se clôturera par l’organisation de rencontres B to B et la signature d'un mémorandum d'entente.