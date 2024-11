Le portefeuille public compte 273 EEP à fin 2023

22/11/2024

Le portefeuille public se compose de 273 établissements et entreprises publics (EEP) à fin 2023, couvrant une large palette de secteurs stratégiques de l'économie nationale, selon la Direction des entreprises publiques et de la privatisation (DEPP).



Ces EEP sont répartis sur les établissements publics (228) et les sociétés anonymes à participation directe du Trésor (45), précise la DEPP dans son rapport annuel de 2023, notant que certains EEP détiennent des filiales et/ou des participations totalisant 517 entités, dont 55% sont détenues majoritairement.



Ce portefeuille public ne tient pas compte de 21 sociétés anonymes (SA) relevant des collectivités territoriales, relève la même source.

De par sa taille et la variété des entités qui le composent, le secteur des EEP joue un rôle central dans le modèle de développement économique et social du Maroc.