Le polisario défie l’ONU et la communauté internationale

30/03/2023

Quand on dit polisario, ce n’est qu’une manière de parler, car en fait, c’est quoi le polisario? En réponse à cette question et sans crainte de se tromper, on peut dire que c’est un rien créé et dirigé par les généraux qui gouvernent l’Algérie depuis l’indépendance que celle-ci n’aurait pu obtenir sans l’aide du Maroc.



Cette façon d’agir des gouvernants algériens rappelle notre adage marocain qui dit : «Méfie-toi du pauvre que tu enrichis, de l’affamé que tu nourris et de l’apatride que tu accueilles». Sans être un fervent adepte des adages, il y a lieu de constater que l’Algérie s’est retournée contre le pays qui l’a le plus aidée pendant sa guerre d’indépendance.



Récemment, des éléments armés du polisario, exécutant les ordres des compagnons de Chengriha, ont empêché un convoi de véhicules de la Minurso, parti au début de la semaine dernière de Smara, d'accéder à ses postes.



«Les Casques bleus n’ont pu accomplir leur mission. Des éléments armés du polisario leur ont bloqué l’accès à la zone. Ils ont dû rebrousser chemin. Un rapport dans ce sens établi par la Minurso a été adressé au Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres», a indiqué dans une déclaration à la presse, une source bien informée.



Cet incident a contraint les Etats-Unis à intervenir, après la réunion du 23 mars, entre le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Amar Belani, et l’ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin. Réunion qui ne s’est pas achevée comme le souhaitait l’Algérie et du coup, la situation sur le terrain a pris une autre tournure. Suite à ces entretiens, le polisario qui avait signifié son accord quant à l’arrivée des Casques bleus dans les trois Team-site de la Minurso, a reçu des instructions de la Mouradia lui intimant l’ordre d’empêcher le passage desdits Casques bleus.



Pour rappel, le Maroc n’a pas exclu de reprendre les territoires situés à l’Est du Mur de sécurité, placés sous l’autorité des Nations unies, avant la signature du cessez-le-feu du 26 septembre 1991, au cas où se poursuivraient les entraves du polisario à la libre circulation des agents de la Minurso. Une annonce faite, le 27 octobre 2022, par le représentant permanent du Royaume auprès de l’ONU, l’ambassadeur Omar Hilale.



Le diplomate avait souligné, lors d'un point de presse, que le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres et son représentant au Sahara, chef de la Minurso, le Russe Alexander Ivanko se sont plaints des obstacles dressés par le mouvement séparatiste devant la circulation des Casques bleus.



Ahmadou El-Katab