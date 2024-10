"Le plus grand mariage du monde", un spectacle célébrant les traditions marocaines le 7 décembre prochain à Casablanca

03/10/2024

Le site de vente de billets en ligne "billetteries.ma" a annoncé, lundi, la tenue du spectacle "Le plus grand mariage du monde", le 7 décembre prochain au complexe sportif Mohammed V à Casablanca.



Cet événement d’envergure internationale et unique en son genre offrira au public une immersion totale dans la richesse des traditions marocaines à travers une célébration grandiose des cérémonies nuptiales, indique le site de vente de billets en ligne dans un communiqué.



Ce spectacle propose de revisiter les moments emblématiques d’un mariage purement marocain, depuis la cérémonie du henné jusqu’aux tenues traditionnelles aux mille couleurs et la musique chaâbi envoûtante, ajoute-t-on de même source.



Le public, réparti symboliquement en "famille de la mariée" et "famille du marié", participera activement à cette soirée inoubliable, prenant part aux décisions clés du mariage, précise le communiqué, indiquant que le montant de la dote, les cadeaux de mariages, le choix de l’orchestre..., seront décidés par le public.



Une célébration des traditions marocaines



"Le plus grand mariage du monde" est une véritable immersion dans les traditions marocaines. À travers des performances de haute qualité, le public revivra les étapes incontournables du mariage marocain, avec la présence des célèbres "neggafates" ainsi que des moments musicaux animés par des artistes de renom.

Cette manifestation culturelle se veut aussi un hommage à la diversité culturelle marocaine, révélant les spécificités des différentes régions du Royaume et présenté par le très talentueux Rabie El Kati.



Une expérience immersive et participative

L’audience ne sera pas qu’un simple spectateur, mais un véritable acteur de l’événement. Chaque invité portera des tenues traditionnelles marocaines, ajoutant une touche d’authenticité à cette célébration. Les femmes porteront des caftans somptueux et les hommes des djellabas élégantes, créant un tableau vivant des traditions marocaines.



billetteries.ma est une plateforme marocaine de vente de billets en ligne, spécialisée dans la gestion d'événements culturels, sportifs, et artistiques. Grâce à des technologies avancées, ce site propose à ses utilisateurs une expérience fluide, allant de la sélection des places à l'achat en ligne, avec des options de paiement variées et adaptées aux besoins locaux.