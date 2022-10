"Le plus beau jour de ma vie" fait escale au Studio des arts vivants

13/10/2022

"Jusque-là rien de bien anormal, sauf qu’évidemment Arnaud veut enfin rencontrer la famille de Camille et là, ça coince… Camille est une enfant de la DASS, née sous X, elle n’a pas de famille et n’a jamais osé le dire à Arnaud craignant sa réaction", explique la même source. Camille doit se trouver une fausse famille… Elle va faire appel à des comédiens "de qualité" pour jouer sa mère et son frère, et évidemment ça va se corser très vite !, ajoute le communiqué.

Bouillon de culture

Un frenchie chez les super-héros. Tahar Rahim a été aperçu mercredi dans les rues de New York sur le tournage de Madame Web, un spin-off de Spider-Man porté par Dakota Johnson. Depuis, des images volées de la scène circulent sur les réseaux sociaux.La star de la saga Cinquante nuance de Grey y incarne Cassandra Webb, une super-héroïne alliée de l'homme-araignée dans les bandes-dessinées d'origine. Le rôle de Tahar Rahim dans cette production tirée de l'univers Marvel est encore inconnu mais, selon les rumeurs relayées par le Daily Mail, il devrait interpréter un antagoniste. Et les premières images du tournage semblent aller dans ce sens.Un TikTok publié par le compte mickmicknyc compile des vidéos prises sur le plateau: on y voit Dakota Johnson en compagnie de l'actrice Sydney Sweeney (Euphoria) se précipiter hors du métro new-yorkais et courir se réfugier dans un taxi. Quelques instants plus tard, le personnage de Tahar Rahim quitte la même bouche de métro, sans doute à sa poursuite. On le voit alors sauter, comme s'il s'envolait dans les airs.Le site américain Just Jared a publié des photos du tournage de cette séquence, qui rendent mieux compte du costume de Tahar Rahim. La star de la série « Le Serpent » semble un peu vieilli par une chevelure poivre et sel.Il s'agit d'une nouvelle incursion dans le cinéma américain pour Tahar Rahim après « Désigné » coupable, aux côtés de Jodie Foster, Shailene Woodley et Benedict Cumberbatch. Il y incarnait Mohamedou Ould Slahi, un Mauritanien détenu illégitimement à Guantánamo de 2002 à 2016. Ce rôle lui avait valu une nomination aux Golden Globes 2021 dans la catégorie meilleur acteur dans un film dramatique. En outre, il partagera bientôt l'affiche de la série Apple TV+ Extrapolations avec Meryl Streep.« Madame Web » est réalisé par S.J. Clarkson sur un scénario de Matt Sazama et Burk Sharpless, les scénaristes de Morbius, second spin-off de l'univers de Spider-Man après Venom. Jared Leto incarnait le rôle principal de ce film sorti en début d'année.