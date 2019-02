Le plogging ou comment courir pour la nature

Preuve qu’il est possible de courir utile, se forger un corps sain dans un environnement qui l’est tout autant.

13/02/2019 Chady Chaabi

Venu tout droit de Suède, le plogging a trouvé écho au Maroc, grâce à ‘’Action Casa’’, une communauté bienveillante de citoyens casablancais bénévoles. Cette pratique qui consiste à faire du sport tout en ayant un geste pour l'environnement, a constitué la première partie d’une activité de nettoyage, organisé le 3 février courant, par des bénévoles issus de ladite communauté, mue par le souhait de participer activement et régulièrement à la réhabilitation du civisme et de la qualité de vie dans la capitale économique du pays.

Et c’est ainsi que le premier dimanche de ce mois, une trentaine de personnes se sont donné rendez-vous sur la Promenade du Littoral Hassan II. Au programme, séance d’échauffement, briefing des participants sur les postures et règles de sécurité, avant le top départ du plogging qui s’est étiré sur environ 10 km. Un aller-retour, au départ de la Mosquée Hasan II jusqu’au Cinéma Mégarama. Bilan ? 60 sacs de 20l de déchets collectés, 1200l de déchets collectés et 10 kilomètres nettoyés. Comme quoi, il est possible de courir utile et se forger un corps sain dans un environnement qui l’est tout autant. C’est justement l'origine du terme, puisque derrière le néologisme "plogging", se trouve la contraction du mot "jogging" et du verbe "plocka upp", qui signifie "ramasser" en suédois.

Bref, une façon ludique de s’engager pour la préservation de l’environnement. Accessible à tout un chacun. Il vous suffit d’avoir un sac poubelle, un gant, et vous voilà parti pour courir tout en ramassant mégots, papiers, plastiques et autres détritus que vous croiserez sur votre chemin. En sus, pour les sportifs, c’est une excellente manière de mêler squats, flexions pour le renforcement des muscles et port de sac pour travailler les bras, accélérations et changements de rythme, dépense calorique et le tout pour la bonne cause ! Par contre, un petit conseil avant de vous lancer : lorsque vous vous baissez, pliez bien les genoux et pas uniquement le dos. Cela évitera de vous blesser !

Au fond, derrière cette manière simple et positive de s’engager, l’objectif n’est évidemment pas de réaliser une performance, mais cela peut constituer une passerelle pour commencer à faire du sport, particulièrement pour les personnes qui ont peur de se lancer dans le running.

Cela dit, si vous n’êtes pas très chaud à l’idée de pratiquer le plogging en solo, il vous suffit de vous rendre sur la page Facebook du collectif ‘’Action Casa’’. En comptant 6000 membres dont 15 actifs, cette communauté n’a de cesse d’organiser des actions à même de sensibiliser le grand public aux problématiques liées aux déchets notamment. Dans ce sens et à partir du mois prochain, Action Casa organisera une action de nettoyage tous les 1ers dimanches de chaque mois et coordonnera une action de plogging chaque 3ème dimanche. Rendez-vous le 3 mars, pour la prochaine action de nettoyage du quartier des Habous, qui précèdera donc un second plogging dans les semaines suivantes.