Le phénomène d’érosion des potentialités humaines nécessite une action réfléchie de la part de l’ensemble des intervenants

Driss Lachguar préside les travaux du 2ème Congrès USFP/Taourirt

23/06/2025

En plein dans le chantier prodigieux de la restructuration des instances régionales, provinciales et locales du parti des forces populaires, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, sillonne l’ensemble des agglomérations urbaines et rurales dans un processus laborieux de réorganisation des structures ittihadies et d’examen des différentes problématiques économiques, sociales et politiques au centre des préoccupations de la population marocaine.Poursuivant un processus de réorganisation et de restructuration en perspective notamment des prochaines échéances électorales, le responsable usfpéiste après plusieurs provinces et préfectures, s’est rendu à Taourirt où il a donné le point de départ des travaux du deuxième Congrès provincial de cette collectivité locale organisés le dimanche 21 juin 2025 sous la thématique « L’équité spatiale et les enjeux de l’élan de développement de la province de Taourirt ».Dans son allocution inaugurale de ces travaux, le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires a rappelé les différents défis auxquels est confrontée la province sur le plan social et économique, évoquant le contexte national et les grandes mutations que connaît le Maroc après l’écoulement de 25 années de l’ère de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.Driss Lachguar a relevé le recul démographique qui ronge, ces dernières années, cette province, les données statistiques officielles relevant la baisse du nombre d’habitants de 130 mille à seulement une centaine de milliers d’âmes, et ce des suites de l’hémorragie occasionnée par l’immigration qui a vidé la province de ces forces humaines productives.Cela, a-t-il mis en avant, nécessite une action bien réfléchie de la part de l’ensemble des intervenants dont notamment les élus et les autorités locales, mais aussi l’administration centrale dans « la perspective de rendre justice à l’agglomération de Taourirt et revaloriser ses potentialités et ses compétences émigrantes et de s’atteler à motiver son investissement local par le biais de la consolidation réelle de ce processus, des baisses fiscales et l’accompagnement structurel à même de répondre aux attentes de la population ».Là-dessus, dans ce même contexte, le dirigeant usfpéiste a abordé les stations déterminantes qui ont marqué le Maroc de la nouvelle ère, rappelant le rôle pionnier de feu Meziane Belfquih, l’enfant de la province et l’un des architectes du rapport de la cinquantaine « qui a, par ailleurs, été introduit au parlement lors d’une journée d’étude et qui a constitué le point de lancement d’un débat national élargi autour de réformes droits-de-l’hommistes et sociétales ayant constitué les premiers pans de l’édification de l’Etat de droit ».A ce propos, Driss Lachguar a rappelé que les cinq premières années de l’ère de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ont été marquées par l’ouverture sur les libertés individuelles, les droits de l’Homme et l’édification des institutions de la démocratie, en observant que cela a été suivi par des années de projets structuraux réalisés par l’Etat qui ne manquaient toutefois pas de conséquences sociales infructueuses révélées avec acuité par la crise sanitaire aiguë en particulier lors de la crise du Covid, ce qui a justifié l’élaboration par le Souverain d’une nouvelle stratégie matérialisée notamment par la couverture sanitaire et le soutien social direct.Par ailleurs, le leader ittihadi a souligné que la vision Royale ambitieuse ne pourrait être fructueuse si elle n’est pas réellement traduite en politiques équitables à même d’éluder l’injustice dont pâtissent les provinces marginalisées, et ce par le biais d’une gestion gouvernementale efficiente, en rappelant que cela requiert l’avènement d’élites politiques locales aptes à assumer cette responsabilité et le plaidoyer fort et sincère en faveur du développement de la province, « en particulier à l’ombre des prochaines échéances électorales aux niveaux législatif, régional et communal.A cet égard, Driss Lachguar a appelé les participants à cet événement à opérer la sélection de leurs représentants en se fondant sur la règle de l’intégrité, la compétence et l’engagement quant à la défense des intérêts de l’agglomération de Taourirt à seule fin de procéder à un changement de l’intérieur des institutions provenant d’une volonté collective rompant intrinsèquement avec les pratiques vidant la province de ses réelles forces vives.Et de conclure en invitant l’ensemble des militants du parti à constamment évoquer l’esprit de la lutte des glorieux habitants de la province qui ont fondé leur grandeur et leurs prises de positions nationales sur leur militantisme patriotique et leur dévouement sincère, tout en soulignant que l’Union socialiste des forces populaires, en cumulant son action, ses expériences et son attachement inébranlable à ses valeurs démocratiques et sociales, demeurera à jamais un partenaire déterminant concernant la justice spatiale et la réalisation de l’élan de développement requis pour la province de Taourirt à seule fin de retrouver son rayonnement et son rôle central au milieu du tissu national.