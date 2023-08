Le peuple marocain célèbre ce samedi l'anniversaire de SAR la Princesse Lalla Meryem

La Famille Royale et avec elle l'ensemble du peuple marocain célèbrent, samedi, l’anniversaire de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, qui a toujours fait preuve d’un engagement constant et multiforme pour la promotion des affaires sociales des Forces Armées Royales (FAR), et en faveur des causes de la femme et de l’enfance.



Cet heureux événement, célébré le 26 août de chaque année, offre ainsi l’opportunité aux Marocains de fêter les actions exceptionnelles que Son Altesse Royale mène en faveur de la préservation des acquis de la femme et de la promotion du bien-être des enfants, essentiellement ceux en situation difficile.



Dès son plus jeune âge, SAR la Princesse Lalla Meryem a occupé de nombreuses fonctions qui relèvent du domaine social, notamment celle de Présidente des œuvres sociales des Forces Armées Royales, poste auquel Son Altesse Royale a été nommée en 1981 par Feu Sa Majesté Hassan II.



L’action que mène Son Altesse Royale dans le domaine des affaires sociales des FAR, et en faveur de la défense des droits des femmes et des enfants a fait que SM le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat Major Général des FAR a décidé, lors de la cérémonie de prestation de serment des officiers des promotions de 2020, 2021, 2022 et 2023, lauréats des grandes Écoles et Instituts militaires et paramilitaires ainsi que des Officiers issus des rangs, à l'occasion de la célébration du 24ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, de donner aux quatre promotions sorties entre 2020 et 2023 le nom de "Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem".



SAR la Princesse Lalla Meryem préside également la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger (MRE), l’Union nationale des femmes marocaines (UNFM), l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE) et l’Association marocaine de soutien à l’Unicef. Elle est aussi présidente d’honneur de plusieurs associations oeuvrant au profit de l’enfance.



Le parcours exceptionnel de Son Altesse Royale a toujours été hautement salué au niveau international et lui a valu la reconnaissance de nombreux responsables d’institutions agissant en faveur des droits de l’enfance.



Ainsi, en juillet 2001, le Directeur général de l’UNESCO, Koïchiro Matsuura, a remis à SAR la Princesse Lalla Meryem le titre d’ambassadrice de bonne volonté de cette organisation onusienne, en reconnaissance de son action inlassable en faveur de la cause des enfants et du respect de leurs droits dans le monde.



Lors d’une visite officielle au Liban durant la même année, SAR la Princesse Lalla Meryem a été décorée par le président libanais, Emile Lahoud, du Ouissam du Grand Cordon de mérite national et a reçu la médaille d’or de la Fondation Hariri, distinction que l’institution décerne à des personnalités de renom dans différents domaines.



De même, Son Altesse Royale avait reçu en mai 2010 le Prix "Femmes Leaders Mondiales", une distinction internationale attribuée par l’association "Femmes Leaders Mondiales" à SAR la Princesse Lalla Meryem en sa qualité de présidente de l’UNFM.



Ce Prix, qui met le Royaume du Maroc à l’honneur, a été remis à SAR la Princesse en reconnaissance de son action remarquable, son sens aigu de la solidarité et sa mobilisation permanente pour renforcer le statut des femmes marocaines, celles du monde arabe et du continent africain pour qu’elles s’impliquent à conforter le développement, l’harmonie et l’accès au progrès. SAR la Princesse Lalla Meryem s'est aussi engagée dans diverses actions, présidant des activités officielles et représentant également SM le Roi dans d'importants événements nationaux et internationaux.



En effet, Son Altesse Royale avait, le 06mai 2023 à Londres, représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la cérémonie de couronnement du Roi Charles III, Souverain du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.



La veille, SAR la Princesse Lalla Meryem avait pris part, au Palais de Buckingham, à une réception offerte par SM le Roi Charles III aux hautes personnalités venues assister à la cérémonie de son couronnement.



Le 22 mars dernier, Son Altesse Royale avait reçu, à Rabat, Sa Majesté la Reine Máxima Zorreguieta des Pays-Bas, Mandataire spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la promotion de services financiers accessibles à tous qui favorisent le développement (UNSGSA).



Le 08 mars, SAR la Princesse Lalla Meryem, Présidente de l'UNFM, avait présidé à Rabat la cérémonie de célébration de la Journée Internationale de la Femme.



Le 11 février, LL.AA.RR le Prince Moulay Rachid et la Princesse Lalla Meryem avaient présidé, au Royal Golf Dar Es-Salam à Rabat, la cérémonie de remise des prix aux vainqueurs de la 47ème édition du Trophée Hassan II et de la 26ème édition de la Coupe Lalla Meryemde golf, organisées sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem avait reçu, le 19 janvier à Rabat, Mme Deborah F. Rutter, présidente du "John Fitzgerald Kennedy Center for the Performing Arts", accompagnée de Mme Natalia Cobo De Bulgheroni, présidente de son Comité international.



Les deux personnalités culturelles américaines étaient en visite dans le Royaume pour assister à la cérémonie de remise des Grands Prix internationaux "Arts Gold Medals", tenue à Marrakech le 23 janvier.



Une semaine auparavant, Son Altesse Royale, Présidente des Oeuvres Sociales des Forces Armées Royales et de la Fondation Hassan II pour les Oeuvres Sociales des Anciens Militaires et Anciens Combattants (OSAMAC), avait présidé, conformément aux Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, à l'Etat-Major Général des FAR, les Conseils d’Administration des Oeuvres Sociales des FAR et de la Fondation Hassan II pour les OSAMAC.



Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem avait présidé, le 11 décembre 2022, à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc à Rabat, la cérémonie d'inauguration du Bazar international du Cercle diplomatique, placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Le 21 novembre de la même année, Son Altesse Royale, Présidente de l'Observatoire National des Droits de l'Enfant, avait reçu, à Rabat, Mme Najat Maalla M'jid, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, chargée de la question de la violence à l'égard des enfants.



Le 04 novembre 2022, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem avait présidé, à la mosquée Assouna à Rabat, une veillée religieuse en commémoration du 24è anniversaire de la disparition de Feu SM le Roi Hassan II, que Dieu ait Son âme en Sa sainte miséricorde.



Avec des actions et activités diverses et diversifiées, SAR la Princesse Lalla Meryem fait montre d’une détermination et d’un engagement profonds et inégalés, qui ne cessent d’inspirer et de faire la fierté de tout un peuple.