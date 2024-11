Le pavillon marocain au Salon international du livre de Sharjah : Un voyage au cœur du patrimoine culturel du Royaume

A l'entrée principale du Salon international du livre de Sharjah s'élève une muraille décorative qui rappelle les entrées des villes marocaines ancestrales avec son élégance et son architecture chargée d'histoire, où le zellige marocain avec ses formes géométriques distinctives se mêle aux couleurs du drapeau marocain, une fusion artistique qui donne aux visiteurs un avant-goût de la richesse culturelle et urbanistique du Royaume.



Monté sur une superficie d’environ 190 m2, le pavillon marocain se compose de quatre façades dans lesquelles différents éléments géométriques s'entremêlent pour former une maison purement marocaine combinant artisanat (sculpture, arts du bois...) et technologie. Le pavillon marocain, invité d'honneur de cette 43ème édition, est réparti en plusieurs sections, dont le patrimoine et les manuscrits, les cartes historiques, un espace dédié à la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, ainsi qu'une sélection de livres traitant de divers thèmes liés à la culture marocaine, ses affluents, ses composantes et ses figures marquantes.



Le pavillon marocain présente une vaste collection de manuscrits et d'objets, tels qu'une copie du plus ancien fossile de crâne d'homo sapiens au monde, une copie du plus ancien bijou au monde, une gravure rupestre de l'âge de pierre, la carte d'Al Idrissi, l'une des cartes géographiques les plus anciennes et les plus précises, et un morceau de zellige remontant au XVIe siècle, a indiqué Choumicha Koun, chef de service à la direction du patrimoine culturel au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.



Le pavillon marocain a connu un grand succès dès le premier jour du Salon, eu égard à la variété des éléments exposés qui reflètent la culture marocaine dans toute sa richesse, sa diversité et son ouverture, a-t-elle déclaré à la MAP. L'espace interactif au centre du pavillon offre une immersion dans le patrimoine du Royaume à travers une série de photos et de vidéos donnant un aperçu sur le génie marocain dans divers domaines tels que l'artisanat, l'art, l'architecture et la céramique.



L'espace des conférences connaîtra, quant à lui, l'organisation de plusieurs rencontres avec des personnalités de la culture marocaine, notamment des philosophes, des écrivains, des poètes et des figures marquantes du paysage culturel national. Preuve de l'hospitalité qui a toujours caractérisé le peuple marocain, le pavillon offre un espace pour la préparation et la dégustation du thé marocain, dont les ustensiles et la décoration soulignent la singularité du cérémonial suivi pour préparer cette boisson indispensable dans la vie quotidienne des Marocains.



Le pavillon marocain du Salon de Sharjah comprend également un salon miniature orné d'un tapis traditionnel qui reflète le savoir-faire des artisans marocains avec ses motifs géométriques brodés à la main et qui est dédié à l'accueil des invités importants.



Les visiteurs du Salon international du livre de Sharjah trouveront un coin spécial consacré à la calligraphie où ils pourront vivre une expérience unique au cours de laquelle des calligraphes marocains dessinent des lettres arabes pour les transformer en tableaux artistiques qui ravissent les yeux de ceux qui les regardent.



Avec ses différentes composantes, le pavillon marocain au Salon international du livre de Sharjah offre aux visiteurs une fenêtre sur le patrimoine et la culture du Royaume ainsi que l'opportunité d'explorer un large éventail d’œuvres littéraires et intellectuelles exposées par les maisons d'édition marocaines.



Le Maroc est l'invité d'honneur de la 43ème édition du Salon international du livre de Sharjah, aux Emirats arabes unis, qui se tient du 06 au 17 novembre sous le thème "Ainsi nous commençons".



Selon les organisateurs, cette édition réunit plus de 2.520 éditeurs venus de 112 pays qui présenteront une riche collection de livres et d’œuvres littéraires, outre 1.300 événements artistiques prévus.



Sharjah. Par Hajar Erradi (MAP)