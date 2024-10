Le partenariat rénové entre le Maroc et la France au centre d’une conférence à Paris

17/10/2024

Les enjeux du partenariat rénové entre le Maroc et la France ont été, mardi, au centre d’une conférence animée par l'ambassadeure de Sa Majesté le Roi en France, Samira Sitail, dans les prestigieux salons de l’hôtel de ville de Neuilly-sur-Seine, en région parisienne.



Lors de cette rencontre, sous le thème : «Maroc-France : construire ensemble un avenir commun dans un monde en transition», Mme Sitail a mis l’accent sur la détermination des deux pays à accélérer et à réinventer leur partenariat d’exception, portée au plus haut sommet de l’Etat par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président français Emmanuel Macron.



«De cette volonté de très haut niveau découle la mise en place d’une panoplie de canaux qui consistent aujourd’hui à identifier les voies et les sujets à partir desquels ce partenariat d’exception, rénové entre les deux pays va dorénavant s’inscrire», a souligné Mme Sitail devant un parterre de personnalités de divers horizons, dont des diplomates, des journalistes, des acteurs économiques, des élus et des membres de la communauté marocaine résidant en France.



La diplomate s’est notamment félicitée de la nouvelle position de la France sur la question nationale, confortant la dynamique internationale et l’élan massif de soutien à la souveraineté du Royaume sur son Sahara.



Pour Mme Sitail, «la reco-construction» du partenariat franco-marocain s’impose pour le bien et l’intérêt des deux pays «dans un contexte géopolitique en pleine mutation, où les cartes sont redistribuées avec notamment l’émergence de nouvelles puissances».



Cette «reco-construction» appelée aussi à s’inscrire dans une optique continentale, celle du développement de l’Afrique «plurielle», doit notamment tirer profit de la relation historique entre les deux pays, selon l’ambassadeure Sitail qui a rappelé les deux moments phares ayant forgé leur partenariat d’exception: «la fraternité d’armes» avec une France qui célèbre cette année le 80e anniversaire des débarquements et de la Libération ; et «l’Indépendance du Maroc» (1956) avec la décision des deux pays de regarder vers l’avenir.



C’est ce même regard vers l’avenir qui devrait présider, selon elle, aux relations bilatérales à venir pour enrichir et accélérer ce partenariat dans ses différents volets : cultuel, économique, sécuritaire etc.



Chiffres à l’appui, Mme Sitail a mis en avant les atouts de la coopération actuelle à mettre à profit dans cette perspective, citant au niveau culturel, l’important réseau d’enseignement français déployé au Maroc, ou encore les 53.000 étudiants marocains présents en France, faisant du Royaume «l’un des premiers contributeurs au rayonnement de l’enseignement supérieur français».

Et d’ajouter qu’«avec 17 consulats, nous comptons une diaspora de 1,6 million de Marocains, qui servent de trait d’union entre les deux cultures et de levier de soft power marocain en France».



Sur le plan économique et commercial, la France est le 3ème fournisseur et 2ème client du Maroc où le stock d'IDE français pèse pour un montant de plus de 8 milliards d'euros, relève l’ambassadeure qui évoque aussi la présence sur le sol marocain d’un millier d’entreprises françaises incluant pratiquement toutes celles du CAC 40.



De son côté, le Maroc est le premier investisseur africain en France, a tenu à signaler Mme Sitail qui a saisi cette occasion pour mettre en avant aussi la coopération sécuritaire exemplaire du Royaume avec la France, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé et l’immigration illégale.



Intervenant à l’ouverture de cette rencontre, le maire de Neuilly-sur-Seine, Jean-Christophe Fromantin, qui a coorganisé cette rencontre avec le Cercle international de Neuilly, s’est dit ravi d’accueillir le Maroc pour parler de l’avenir prometteur de ses relations avec la France.



«La densité des relations entre la France et le Maroc doit être mise à profit au maximum pour le bien de nos populations et la prospérité des deux pays», a-t-il plaidé dans une déclaration à la MAP à l’issue de la conférence de Mme Sitail, qui a été suivie d'un riche échange avec l’audience sur les perspectives de la coopération entre le Maroc et la France.