Le partenariat maroco-américain au centre d'entretiens à la Maison Blanche

24/10/2019

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a tenu, mardi à Washington, des entretiens à la Maison Blanche avec Jared Kushner, conseiller spécial du Président américain Donald Trump.

Tenu en présence de la conseillère adjointe à la sécurité nationale du président, Victoria Coates, cet entretien a notamment porté sur le renforcement du partenariat bilatéral et a permis un échange de vues sur les questions régionales.

Nasser Bourita s'est également entretenu avec Ivanka Trump, conseillère spéciale du Président américain.

Ces entretiens interviennent en marge de la 4ème session du Dialogue stratégique Maroc-USA tenue mardi à Washington qui a été co-présidée par Nasser Bourita et le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo.

Au cours de cette session, les deux parties "ont échangé leurs points de vue sur les questions bilatérales et se sont félicitées de la création de groupes de travail sur le Dialogue stratégique au cours de l'année qui ont permis d'identifier des opportunités de coopération sur les questions politiques, économiques et de sécurité au Maroc et dans la région".

Les deux pays ont aussi réaffirmé leur engagement en faveur d'un "partenariat économique plus étroit" et pour "le développement de moyens novateurs en vue de tirer davantage profit de l'accord de libre-échange" unissant les deux pays.