Le partenariat entre le Maroc et la SFI affiche un bilan excellent

29/09/2022

Le vice-président régional de la Société financière internationale (SFI) pour l'Afrique, Sergio Pimenta, a souligné, mardi à Rabat, que le bilan des partenariats entre le Maroc et la SFI durant les 60 ans de collaboration est "excellent." M. Pimenta, qui s'exprimait lors d'une rencontre avec la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, à l’occasion du 60ème anniversaire de la SFI au Maroc, s'est dit "extrêmement fier" quant à l'ensemble des partenariats mis en place entre les deux parties, rapporte la MAP. "Nous avons déployé plus de 5 milliards de dollars pour soutenir les entreprises du secteur privé au Maroc, en plus d'avoir effectué moult opérations dans de nombreux secteurs, avec une approche orientée innovation, qui a été fructueuse pour le pays, notamment en termes de création d’emploi et de nouveaux marchés", a-t-il fait savoir. M. Pimenta, qui effectue une visite de travail au Maroc, du 26 au 28 septembre, s'est félicité de l’excellence des relations de coopération entre la SFI et le Maroc, tout en soulignant la disposition de cette institution à poursuivre son engagement au Maroc afin de soutenir la reprise économique et accompagner le développement du secteur privé marocain. Pour sa part, Mme Fettah a remercié la SFI pour l’appui et l’accompagnement, tant financier que technique, que cette institution apporte au pays pour renforcer le rôle du secteur privé comme catalyseur de la croissance économique et de la création d’emplois, ainsi que pour son accompagnement aux entreprises marocaines en Afrique. Les deux responsables ont également passé en revue l’état d’avancement des grands axes de partenariat entre le Maroc et la SFI, déclinés dans le Protocole d’entente signé entre les deux parties en juin 2021. Ils ont, par ailleurs, réaffirmé leur volonté de poursuivre la coordination entre le ministère de l’Economie et des Finances et la SFI pour assurer la réussite de l’organisation des prochaines Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du FMI, prévues en octobre 2023 à Marrakech. A l’issue de cette réunion, Mme Fettah et M. Pimenta ont procédé à un échange de cadeaux symboliques pour commémorer le 60ème anniversaire de la SFI au Maroc. Ont également pris part à cette rencontre, le directeur du département Maghreb et Malte au Bureau régional MENA de la Banque mondiale, Jesko Hentschel, et le directeur du bureau Maghreb de la SFI, Xavier Reille.