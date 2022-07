Le parquet général ordonne une enquête

13/07/2022

Enregistrement vocal attribué à des magistrats sur une intervention dans un dossier exposé devant une instance judiciaire

Le procureur général du Roi près la Cour d'appel de Casablanca a annoncé que le parquet général a donné ses instructions à la brigade nationale de la police judiciaire à Casablanca pour diligenter une enquête sur la véracité du contenu d'un enregistrement vocal attribué à des magistrats sur une intervention dans la gestion d'un dossier exposé devant une instance judiciaire. Dans un communiqué, le procureur général du Roi près la Cour d'appel de Casablanca explique que "suite à la diffusion sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée d'un enregistrement vocal attribué à des magistrats sur l'existence d'une intervention dans la gestion d'un dossier exposé devant une instance judiciaire et dans lequel est poursuivie une personne en état de détention outre des expressions qui portent atteinte à quelques membres de la défense, le parquet général a donné ses instructions à la brigade nationale de la police judiciaire à Casablanca pour diligenter une enquête sur la véracité du contenu de cet enregistrement". Selon le communiqué 'les personnes en relation avec ce sujet seront également entendues et toutes les recherches nécessaires seront mises en place"", ajoutant qu'"une fois les recherches terminées, toutes les conséquences juridiques seront définies".