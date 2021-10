Le parlement espagnol rejette la création d’une commission d’enquête dans l’affaire Ghali

L’ entrée du chef des séparatistes du Polisario, Brahim Ghali, en Espagne sous une fausse identité continue de susciter des remous. En effet, le Congrès des députés (la chambre basse du Parlement espagnol) a rejeté la demande du Parti populaire (PP-principal parti d’opposition) de créer une commission d’enquête parlementaire afin de clarifier les responsabilités politiques dans cette affaire à l’origine d’une crise diplomatique majeure entre Rabat et Madrid. Selon l’agence espagnole Europa Press, les députés du PP ont demandé lors de la réunion du bureau des porte-parole, tenue lundi 11 octobre, d’inscrire cette question dans la prochaine session plénière, mais leur demande n’a été soutenue que par le parti d’extrême droite Vox, alors que les autres groupes parlementaires l’ont rejetée ou se sont abstenus. D’après la même source, le porte-parole du PP au Congrès des députés, Cuca Gamarra, a regretté, lors d'une conférence de presse, que les partenaires habituels du gouvernement n'aient pas soutenu la création de cette commission d’enquête et s’est demandé "combien vaut leur silence" et "pourquoi protègent-ils X dans l'affaire Ghali ». Cuca Gamarra a souligné que le parlement devrait être en mesure d’élucider les circonstances d’entrée et de sortie de Brahim Ghali d’Espagne et identifier les responsables politiques qui ont donné les ordres dans cette affaire. « Personne en Espagne n’est au-dessus des lois », a-t-il martelé. Pour sa part, le porte-parole de Vox au Congrès des députés, Iván Espinosa de los Monteros, a défendu l’idée de créer cette commission d’enquête, car il considère que les responsabilités pénales doivent être déterminées par la justice, tandis que le rôle du Congrès des députés est de déterminer les responsabilités politiques. Par ailleurs, le juge chargé de l'enquête sur cette même affaire a refusé de la classer sans suite, comme le demandait le ministère public. En effet, le juge d’instruction Rafael Lasala a décidé dans une ordonnance, relayée par les médias espagnols, de maintenir ouverte l'affaire de l'entrée de Ghali en Espagne en avril dernier, procédure dans laquelle l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Arancha González Laya, est mise en examen pour des délits présumés de prévarication, faux documents et dissimulation. Le juge estime qu'il n'y a pas de raisons de classer sans suite l'affaire, tout en répondant à la requête de l'avocat de l'Etat présentée le 17 septembre dans laquelle ce dernier demande le non-lieu dans l'affaire contre l'ex-chef de cabinet du ministère des Affaires étrangères, Camilo Villarino, ainsi que le classement de l'affaire. Rafael Lassala a justifié sa décision par «l’existence de preuves de la participation pénale d’autres personnes» dans «les circonstances particulières d’entrée» du chef des séparatistes en Espagne. Il a souligné que «les autorités doivent informer les tribunaux compétents de la localisation» des personnes faisant l’objet d’enquête, les accusant de «violer» le règlement de l’espace Schengen. « Il y a jusqu'à présent des raisons de croire qu’il n’y a pas eu une mauvaise ou difficile interprétation d’une norme si élémentaire» dans l’entrée des ressortissants étrangers aux pays de l’Union européenne, «mais d'une violation frontale de ses principes en revendiquant leur inapplication» lors de l’entrée illégale de Brahim Ghali.