Le pari réussi de la Chabiba ittihadia

Une pléiade d’organisations de la jeunesse progressiste mondiale hôtes du Maroc

17/10/2021

La Chabiba ittihadia a gagné le pari d’organiser la rencontre de constitution du réseau de la jeunesse des partis socialistes d’Amérique latine et centrale et du MENA, et ce en dépit de la crise sanitaire du Covid-19. Ce réseau comprend des organisations de la jeunesse des partis socialistes et progressistes d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d'Amérique latine et centrale.



Ainsi, la Chabiba ittihadia a pu réunir, malgré les circonstances difficiles, des organisations de la jeunesse des partis progressistes de la Tunisie, de la Palestine, du Liban et du Bahreïn, tandis que celles devant représenter la Jordanie et le Kurdistan d’Irak se sont excusées au dernier moment pour des raisons logistiques. Cette rencontre, tenue du 6 au 11 octobre 2021, a également enregistré la présence des partis socialistes ou progressistes de la Colombie, du Brésil, du Chili, du Mexique, du Nicaragua, du Costa Rica et de la République dominicaine.



Ce forum a connu la participation remarquée de la direction de l'Union internationale de la jeunesse socialiste (IUSY) représentée par son secrétaire général Bruno Gonçalves du Portugal, son ancienne secrétaire générale et actuelle secrétaire générale de la jeunesse socialiste européenne (YES) Ana Pirtskhalava de la Géorgie, Saif Aqil, vice-secrétaire de l’IUSY (représentant la Palestine), en plus des invités d'honneur de la République démocratique du Congo (membre à part entière de l'IUSY) et de la Nouvelle-Zélande.



Plusieurs ateliers thématiques et conférences ont été organisés lors de ce forum dont une conférence sur l’histoire et les derniers développements de la question du Sahara marocain. Les ateliers thématiques ont porté sur divers sujets tels que la situation politique au Maroc, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient après le printemps arabe, ainsi que celle dans le Caucase, en Amérique en plus de la question palestinienne. D’autres ateliers ont porté sur des questions relatives aux changements climatiques, au développement et à la participation politique des femmes.



Dans ce cadre, le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, a reçu au siège central du parti à Rabat le secrétaire général de la Jeunesse socialiste mondiale (IUSY), Bruno Gonçalves, la secrétaire générale de la jeunesse socialiste européenne Ana Pirtskhalava, le coordonnateur du réseau de Tunisie, Mohamed Al Janhani, et le responsable de la commission des relations extérieures du mouvement « Fath » et vice-président de la jeunesse socialiste mondiale, Seif Aqil. Le Premier secrétaire s’est dit satisfait et fier de cette forte présence de la jeunesse socialiste mondiale au Maroc en vue de constituer un réseau regroupant les jeunesses socialistes et de gauche de l’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de l’Amérique latine.



Il a, par ailleurs, mis l’accent sur le soutien de l’USFP à l’action de la jeunesse et sur la nécessité d’offrir aux jeunes les opportunités à même de favoriser leur participation à la vie politique, comme ce fut particulièrement le cas lors des dernières élections ayant eu lieu au Maroc dont des circonscriptions ont été gagnées par un certain nombre de membres de la Chabiba ittihadia. Il a indiqué, à ce propos, qu’un jeune de 21 ans a été élu au terme de ces échéances au Sahara marocain tout en précisant que la moitié des élus à la Chambre des représentants pour la future législature sont âgés de moins de 40 ans.



Il convient de rappeler que les participants ont, unanimement, confié à la Chabiba ittihadia la tâche de préparer les statuts et la structuration du Réseau Mena-Latina, dont le siège est basé au Maroc.



H.T