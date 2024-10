Le pacte d'allégeance entre les Marocains et les Rois Alaouites : Un pilier solide pour la stabilité socio-politique au Royaume

04/10/2024

Le pacte d’allégeance (la Béia) et la forte symbiose entre les Marocains et les Sultans et Rois Alaouites constituent un pilier solide pour la stabilité socio-politique au Royaume, ont souligné, jeudi à Marrakech, les participants à la 4ème édition du colloque spirituel international Moulay Ali Cherif Al-Mourrakouchi.



Ce lien indéfectible unissant le peuple marocain, ses Sultans et ses Rois repose sur des fondements religieux et culturels solides, contribuant ainsi à immuniser l’unité nationale et à renforcer la stabilité politique au Maroc, ont relevé les intervenants lors de cette rencontre initiée par la Fondation Moulay Ali Cherif Al-Mourrakouchi, sous le thème "L'héritage spirituel des descendants du Prophète, les origines et les déterminants à l'ère actuelle : étude et évaluation".



Dans une allocution à l’ouverture de ce colloque, le président de la Fondation, Moulay Slama Alaoui, a relevé la nécessité de préserver le capital spirituel face aux menaces idéologiques dans le contexte d'un monde en perpétuelle mutation.



Il a également insisté sur la nécessité de se référer à l'héritage spirituel des descendants du Prophète Sidna Mohammed (PSL) et à la Sunna en tant qu’origine et source ayant forgé l'identité des sociétés islamiques et contribué à définir l'identité du Maroc.



Pour sa part, le directeur général adjoint de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO), Abdelilah Benarfa, s'est attardé sur l'institution d’Imarat Al Mouminine en tant que grande force spirituelle, ainsi que sur le pacte de la Béia liant tous les Marocains à cette institution.



Il a aussi relevé l’existence d’hommes issus de plusieurs pays, qui sont liés au Royaume par le biais de cet héritage soufi et spirituel et des descendants du Pt(rophète Sidna Mohammed (PSL).



De son côté, le président de l'Université Cadi Ayyad de Marrakech, Belaid Bougadir, a souligné que l'héritage spirituel des descendants du Prophète a incité les Marocains à opter pour le soufisme sunnite marocain, qui se distingue par la modération, l'ouverture et la tolérance.



M. Bougadir a, dans ce contexte, relevé l’importance de ce patrimoine spirituel, qu'il soit matériel ou immatériel, aux yeux des Marocains et dans leurs perceptions collectives.

Les autres intervenants ont souligné l’importance de ce colloque pour promouvoir l’éducation aux valeurs dans le cadre d’une perspective enracinée dans la culture et les choix du Royaume, ainsi que pour mettre en valeur les composantes morales authentiques du patrimoine spirituel du Royaume.



Initiée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, l'Université Cadi Ayyad, la Faculté des lettres et des sciences humaines de Marrakech et l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Marrakech-Safi, cette rencontre vise à mettre en lumière la mémoire soufie du Royaume et son processus historique, à travers l’héritage spirituel des descendants du Prophète, afin de mettre en relief les fondements de l’identité spirituelle et culturelle du Maroc, tout en oeuvrant à sa consolidation et à sa diffusion aux niveaux national et international.



Ce colloque, qui a vu la participation de nombreux oulémas et chercheurs d'Afrique et des Etats-Unis d'Amérique, vise à mettre en relief la Haute Sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, ne cesse d’entourer tous les centres et institutions œuvrant à consolider l'identité du Royaume, renouveler l'attachement aux constantes nationales et religieuses aux niveaux national et international, et à inclure l'héritage spirituel des descendants du Prophète dans divers programmes éducatifs, mettre en exergue sa valeur et encourager les études et les recherches scientifiques traitant des différents aspects de cette question.



Le colloque a été l'occasion de célébrer les chercheurs lauréats de la première édition du Prix Moulay Ali Cherif pour les études et la recherche scientifique, initiée sous le thème "Les fondements et origines de l'identité spirituelle marocaine et ses extensions culturelles et civilisationnelles aux niveaux continental et mondial".