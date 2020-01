Le nouvel album de Rihanna serait prêt

Quelques semaines après avoir réalisé l'exploit d'être la première artiste féminine noire à maintenir un album au classement Billboard pendant plus de 200 semaines, la star de la pop Rihanna évoque sur les réseaux sociaux son 9ème album, nom de code "R9".

Cela fait maintenant quatre ans que les fans de Rihanna attendent un nouvel album. Sur Instagram, la star les titille en publiant la vidéo d'un petit chien se trémoussant sur le tube de House of Pain "Jump Around".

En légende, on lit le message suivant : "Flash info : me voici, quand je danse toute seule en écoutant l'album R9 tout en refusant de le sortir". Toutefois, Rihanna se garde bien de mentionner une date de sortie.

Ces derniers mois, la musicienne la plus riche du monde a maintes fois répété qu'un album aux influences reggae succèderait bientôt à "Anti" (2016). Rihanna avait d'ailleurs confié à Sarah Paulson, sa co-star du film "Ocean 8" , qu'elle ne souhaitait pas précipiter les choses mais qu'elle avait hâte de dévoiler le fruit de ces mois de labeur.

L'année a été chargée pour Rihanna. En plus du lancement de la ligne Fenty Maison avec LVMH, la jeune femme a travaillé sur son autobiographie, "The Rihanna Book", publiée au mois d'octobre.

Selon The Hollywood Reporter, la star apparaîtra bientôt dans un documentaire. Amazon aurait déboursé 25 millions de dollars pour en acquérir les droits. Le projet, qui ne porte pas encore de nom, est réalisé par Peter Berg, qui avait collaboré avec Rihanna pour "Battleship" (2012).