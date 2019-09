Le nouveau film «De Sable et de Feu» de Souheil Benbarka bientôt dans les salles

22/09/2019 Libé

Une co-production maroco-italienne à l'affiche dans plus de 40 pays

Le nouveau long-métrage du réalisateur marocain Souheil Benbarka intitulé « De Sable et De Feu (le rêve impossible !) » , sera projeté dans les salles de cinéma au Maroc à partir du 2 octobre prochain. A l'affiche dans plus de 40 pays, le film sera projeté dans les salles à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Fès et Tétouan, indique la société en charge de la distribution du film. Cette co-production maroco-italienne (115 mn) réunit de grands acteurs espagnols, italiens et marocains , dont Rodolfo Sancho (Espagne), Carolina Crescentini (Italie), Marisa Paredes (Espagne), Giancarlo Giannini (Italie), Youssef Kerkour, Hamid Basket, et Kamal Moummad.

« De Sable et de Feu (le rêve impossible !) » est une chevauchée fantastique où se mêlent le courage, l’amour, l’ambition et la tragédie. Le film aborde aussi des thèmes d’une actualité brûlante : guerres, barbarie, fanatisme religieux, remise en cause des valeurs occidentales considérées jusque-là comme le modèle universel…

Tournée entre l’Italie, le Maroc et l’Angleterre « De Sable et De Feu (le rêve impossible !) », qui sera projeté en avant-première le 25 septembre courant, à Casablanca, raconte les aventures extraordinaires d’un conspirateur de génie, Domingo Badia, alias Ali Bey El Abbassi.

L’histoire de ce personnage de légende du XIXème siècle est relatée pour la toute première fois sur grand écran : Espion, orientaliste, astronome, philosophe, aventurier, polyglotte, adulé des cours royales de l'époque, Ali Bey rencontre Lady Hester Stanhope, une aristocrate anglaise, qui, sous le nom de Méléki, vécut un destin hors du commun au Moyen-Orient où elle fut couronnée reine de Palmyre par les tribus bédouines.

Située entre 1802 et 1818, le film retrace l’histoire vraie de l’officier de l’armée espagnole Domingo Badia, dépêché au Maroc par le Premier ministre Espagnol Manuel Godoy sous la fausse identité d’Ali Bey, fils d’un émir de Damas assassiné par les turcs. Lors d’une mission à Londres, Domingo devenu Prince Ali Bey, rencontre Lady Hester Stanhope, nièce du premier ministre William Pitt. C’est le point de départ d’une histoire d’amour passionnée et tumultueuse qui durera 14 années, avant de s’achever tragiquement.

A travers des images sublimes de paysages d’Orient et des scènes d’action époustouflante, Souheil Benbarka propose un film d’aventures, créé dans la tradition des épopées populaires, émaillées de rebondissements et portées par des héros intrépides.

Avec Ali Bey, le spectateur est transporté à travers l’Espagne, la France, l’Angleterre, le Maroc, dans les décors fastueux des palais de Madrid, de Paris, de Londres et du Maroc en ce début du XIXème siècle. Avec Lady Hester, il parcourt les déserts en feu de l’Arabie et les ruines de Palmyre.

Souheil Benbarka a dirigé, entre autres de grands acteurs internationaux tels Harvey Keitel, Claudia Cardinale, HUgo Tognazzi, Irène Papas, Giancarlo Giannini, Naima lamcharki, Miriam Makeba.