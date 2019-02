Le nouveau Livre-document d’Abdelaziz Belboudali

Le Maghreb sportif de Rabat Récit et Histoire

08/02/2019

Le dernier-né de notre confrère Abdelaziz Belboudali vient de voir le jour au grand bonheur de toutes celles et tous ceux férus de sport et surtout de documentation sportive. «Le Maghreb sportif de Rabat : Le récit et l’Histoire», club mythique si l’en est et il s’agit là d’une publication qui n’est pas légion.

Abdelaziz Belboudali et malgré ses contraintes professionnelles quotidiennes en tant que journaliste au sein de notre alter ego «Al Ittihad Al Ichtiraki» n’est pas à son premier coup d’essai. Loin de là. Il a déjà gratifié les lecteurs avisés d’un ouvrage référence, la biographie d’Ahmed Faras. Le footballeur prodige non seulement de tout Mohammedia, mais de tout le Maroc, voire de tout un continent. Son ballon d’or africain en est la preuve.

L’autre livre à avoir suscité de l’intérêt et toujours signé de cet écrivain particulièrement prolixe est intitulé « Des sportifs en présence du Roi ». Un ouvrage truffé d’anecdotes suaves et qui se laisse lire d’un seul trait.

D’autres publications sont à venir. On les attend avec impatience. Bravo Aziz !